Hadj ou pas hadj, cette année ? La question est sur toutes les lèvres depuis que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a bouleversé la fréquentation des lieux de culte et les rituels du calendrier religieux.

Pour y répondre, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs Youcef Belmehdi a indiqué, jeudi dernier, que tout dépendra de l’évolution de la crise sanitaire et de la décision que prendront les autorités saoudiennes. Un choix qui sera difficile à faire quand on sait le nombre considérable de hadjis à chaque pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam et la difficulté de gérer un contingent qui se compte par millions, alors que les recommandations contre le nouveau coronavirus sont d’éviter tout rassemblement susceptible de relancer la contagion.

«Nous sommes dans l’attente des rapports internationaux, notamment des Saoudiens, sur l’évolution de la situation», a déclaré le ministre, ajoutant que la partie saoudienne a pris attache avec les parties concernées en Algérie pour leur demander de «temporiser la finalisation des procédures définitives de l’opération du Hadj» jusqu’à ce que la situation soit plus claire. «Les consultations entre les deux parties sont toujours là. Nous gardons espoir, mais pour l’heure, nous n’avons encore rien reçu», a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la réouverture en Algérie des mosquées, elle devrait intervenir dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. «Une telle décision revient au Gouvernement seul, en fonction des recommandations de l’instance scientifique qui adresse quotidiennement, aux hautes autorités du pays, des comptes rendus sur la situation épidémiologique», a indiqué prudemment le ministre des Affaires religieuses. «Pour le moment, personne ne peut décider, pas même nous, car cette décision ne peut être unilatérale».

Le ministre, qui suit de près la situation, «se réjouit des résultats enregistrés, ces jours-ci, dans le recul du nombre de cas affectés à la Covid-19», a ajouté M. Belmehdi. Son collègue de la Santé, M. Benbouzid, a indiqué vendredi que les Affaires religieuses ont pris les mesures sanitaires nécessaires pour une éventuelle réouverture des lieux de prières. Autrement dit, la balle est dans le camp du département de M. Belmehdi qui doit redoubler de persuasion quant à la nécessité pour les fidèles, qui ont hâte de retrouver leurs mosquées, de s'armer de discipline et de respect des consignes de protection sanitaire. Ce n'est donc pas fortuit que le ministre des Affaires religieuses ait rappelé l'importance du port du masque.