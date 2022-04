Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi affirmé, jeudi à Alger, la livraison de 320.000 logements toutes formules confondues à travers les différentes wilayas au titre de l’année 2021.

Dans un exposé sur les projets du secteur présenté devant la commission de l’Habitat, de l’équipement, de l’hydraulique et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Belaribi a souligné que le chiffre concernait en particulier 100.000 logements distribués à l’occasion du 59e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse célébré le 05 juillet et 90.000 autres unités à l’occasion du 67e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1e novembre. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de l’application du programme du président de la République visant la réalisation de 1 million de logements au titre du quinquennat 2020-2024, a souligné le ministre, affirmant que 60 % de ce programme concerne la formule du logement rural. Le programme en cours d’élaboration par le ministère a prévu jusqu’à la fin décembre la réalisation de 1.237.931 logements, dont 224.834 unités de logement public locatif et 199.658 logements promotionnels aidés (LPA), et 276.197 logements ruraux, 118.401 aides dans le cadre des lotissements sociaux et 539.592 logements de type location-vente et 21.448 logements promotionnels publics (LPP). Sur la situation d’avancement de ces programmes, 373.306 logements ont été achevés, soit 30 % du total des logements programmés, et 403.927 logements sont en cours de réalisation, soit 33 % du programme, a expliqué le ministre. En contrepartie, le secteur recense 74.365 logements dont les travaux sont à l’arrêt, soit 6 % du programme global, a relevé le ministre, ajoutant que la régularisation du problème du foncier à l’origine de cette situation, est en cours actuellement avec les autorités locales. Quant aux logements dont les travaux n’ont pas démarré, leur nombre s’élève à 386.333, soit 31 % du programme global. Détaillant ce bilan, le ministre a souligné que le nombre des logements publics locatifs (social) dont les travaux ont été achevés s’élève à 97.086, outre 81.416 en cours de réalisation, 18.854 à l’arrêt et 27.478 non encore démarrés. Le nombre des logements publics locatifs où les travaux ont été complètement achevés et dont la livraison a été communiquée aux walis, s’élève à 81.207 unités. Concernant la formule «location-vente», le ministre a fait état de livraison de 322.283 logements sur un total de 543.701 logements inscrits en 2013 ayant payé la première tranche avant la réouverture de la plateforme numérique et le traitement des recours avril dernier, affirmant que 60 % des souscripteurs AADL 2 ont eu leurs logements. Il s’agit de 322.283 souscripteurs, a précisé M. Belaribi, relevant que le nombre de logements en cours de réalisations est de l’ordre de 211.418 unités. Il a révélé également que 81% des souscripteurs ont eu la décision d’affectation soit près de 437.100 souscripteurs. Nombre de wilayas ont vu la livraison de tous les programmes de logement à l’image de Adrar, Béchar, Tamanrasset, Constantine, Khenchla, Tindouf et Naama, a fait savoir le ministre. Ouverte le 19 avril dernier, la plateforme numérique de l’Agence AADL a permis le traitement de 29.000 recours émanant des souscripteurs, a-t-il rappelé. A ce jour, 18.000 souscripteurs ont pu s’acquitter de la première tranche. Les autres dossiers sont en cours de traitement, a-t-il mis en avant, indiquant que la plateforme était toujours ouverte et que les souscripteurs envoient encore leurs recours. Il faut fixer le nombre et arrêter un plan pour les prendre en charge dans les plus brefs délais, a-t-il ajouté. Concernant le nombre de logements de type location-vente «AADL2», dont la réalisation sera lancée en 2022, le ministre a fait savoir qu’il s’élève à 26.300 unités, ajoutant que la loi de finances 2022 a permis de mettre en place les ressources financières pour 15.000 logements de cette formule, en sus de la programmation de la finalisation des travaux de 90.000 logements. S’agissant de l’aménagement, de l’urbanisme, des routes et des différents réseaux, le ministre a expliqué que 47,005 Mds Da avaient été affectés l’année dernière aux travaux d’aménagements extérieurs au niveau de 460 sites, soit 237.042 unités dont 11.285 unités de type public-locatif réparties sur 28 sites pour lesquelles 1,2 Mds Da ont été affectés. Quant aux travaux d’aménagement des logements ruraux collectifs, une enveloppe de 6,9 Mds Da a été affectée aux travaux d’aménagement de 32.318 logements répartis sur 400 sites. Concernant les zones d’ombre, une enveloppe de 20 Mds Da a été débloquée en 2022 ayant permis de finaliser 856 projets. Le nombre des sites où les travaux sont toujours en cours s’élève à 653 des 1.509 sites, selon le même bilan. Pour ce qui est de la loi 15-08 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, le ministre a affirmé que le nombre des dossiers déposés jusqu’au 29 mars courant s’élève à 990.863 dossiers, dont 792.216 dossiers examinés. Selon M. Belaribi, 421.377 dossiers ont été acceptés et 145.949 refusés, tandis que 198.647 dossiers sont en cours d’examen. (APS)