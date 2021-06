Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a donné, lundi, des instructions aux responsables de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) pour l’achèvement de tous les projets de Logements promotionnels publics (LPP) avant fin 2021, a indiqué le ministère. M. Belaribi a donné ces instructions lors d’une réunion technique qu’il a présidée et à laquelle ont pris part le Secrétaire général du ministère, le chef de Cabinet ainsi que le PDG de l’ENPI, lit-on dans un post sur la page Facebook du ministère. Cette réunion a été consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement des projets LPP, notamment ceux devant être distribués le 5 juillet prochain, ajoute-t-on de même source. M. Belaribi a donné des instructions à l’effet d’achever tous les projets LPP avant fin 2021 et de mettre en demeure les souscripteurs n’ayant pas procéder au versement de la deuxième et troisième tranches de leurs logements, selon la même source.

