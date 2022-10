Le taux d’occupation des logements a enregistré une “baisse significative”, traduisant les efforts consentis par l’Etat pour veiller au confort de ses citoyens, lit-on dans la déclaration de politique générale du Gouvernement, pour la période septembre 2021-août 2022, qui sera présentée lundi devant le Parlement.

“Le taux d’occupation des logements a enregistré une baisse significative en passant de 5,5 habitants/logt en 2000 à 4,4 en 2021. Il est attendu selon une projection à fin 2024, la réduction de ce taux à 4,18”, a précisé le document, selon lequel 500.000 unités de logements, tous segments confondus, ont été attribuées entre octobre 2021 et juin 2022.

Au titre de l’accélération de la réalisation du reste à réaliser au 1 janvier 2020, il a été procédé au lancement de 62384 unités de logements, la livraison de 171659 logements et la finalisation du programme de logements location-vente (AADL2) au niveau de 10 wilayas au 1 novembre 2022, a précisé le document.

Au titre du lancement du nouveau programme d’un million de logements, la déclaration a mentionné l’inscription de 308.801 logements et le lancement de 34.856 logements de différentes formules ainsi que la livraison de 20.655 logements dont 16.568 habitations rurales.

Par ailleurs, et dans le cadre de l’éradication des bidonvilles et la résorption de l’habitat précaire, il a été lancé, durant cette période la construction de 4.454 unités de logements publics locatifs (LPL) ainsi que la création de nouveaux lotissements sociaux au niveau des régions du sud et des hauts plateaux et de nouveaux pôles satellitaires autour des grandes villes, selon la même source.

En matière d’aménagement et d’urbanisme , il a été procédé à la prise en charge des déficits en aménagement et en viabilisation des zones d’ombre identifiées en priorisant celles des communes disposant de moins de ressources, dont 1.357 sites lancés et 1.057 achevés en travaux.

Le document a indiqué qu’en matière d’équipements publics, le stade de 40.000 places d’Oran et ses structures complémentaires a été réceptionnés, alors que le stade de 40.000 places à Baraki enregistre un taux d’avancement de 100% pendant que le stade de 40.000 places à Douera enregistre un taux d’avancement de 65%.

En matière de numérisation du secteur de l’habitat, il a été notamment rappelé la création du comité de pilotage de la numérisation du secteur et montage d’un data-center et la modernisation du site web et la mise en place d’un portail web des services en ligne.

Le document a rappelé, également la création des plateformes numériques e-Certif (traitement des demandes de qualification et de classification professionnelles des entreprises de réalisation, dont 6.868 dossiers ont été traités en ligne), e-Housing ( Suivi et gestion des projets de construction) et e-Permis (Demande de permis de construire en ligne”.