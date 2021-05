De janvier 2020 à mai 2021, ce sont pas moins de 234 000 unités de logements qui

ont été attribuées à l’échelle nationale à leurs bénéficiaires, soit 1 550 000 Algériens relogés. Un bilan rapporté par le Premier ministre Abdelaziz Djerad aux médias, à l’issue de la cérémonie de remise de 5 000 clés de logements de différentes formules

dans la wilaya d’Alger.

Par Bouzid Chalabi

M. Djerad a, par ailleurs, rappelé à la même occasion que la période 2020-2021 a vu la réalisation de 160 000 logements. A propos des retards dans la réalisation de certains programmes de construction, le chef de l’Exécutif a reconnu que des chantiers ont connu « un ralenti dans les travaux de réalisation ». Revenant sur les programmes, il a indiqué que « depuis début 2020 au 31 mars 2021, un programme de 1 020 000 logements a été prévu, dont 218 801 unités dans le cadre des nouveaux programmes, 667 727 unités en cours de réalisation, 199 753 fin prêts, 371 721 non encore entamés et 231 577 unités de logement remises ». Le Premier ministre a en outre confié lors de son intervention que « son gouvernement tend à alléger les souffrances des citoyens et à concrétiser les engagements du Président de la République prévus dans son programme et ses interventions durant cette période ». Comme il a tenu à préciser que « la livraison des logements aux citoyens est un devoir national envers tous les Algériens et Algériennes et un principe consacré par la Constitution ». Soulignant que les opérations de distribution sont des « positions honorables » du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a soutenu dans son programme que « le logement est la base de la justice sociale dans notre pays ». « L’Algérie est un Etat fondé sur la justice sociale depuis la déclaration du 1er Novembre », a-t-il enfin conclu. La cérémonie de distribution de 5 000 logements de différentes catégories va permettre de reloger 25 000 citoyens de la wilaya d’Alger, si l’on sait qu’en moyenne chaque logement est occupé par au moins cinq personnes et parfois plus. Cette cérémonie de distribution a concerné 3 000 logements de type location-vente répartis sur les sites de Korichi à Réghaïa (1 400 unités), Dermouche à Bordj El Bahri (600 unités), la cité Faizi à Bordj El Kiffan (473 unités) et Ouled Fayet (417 unités sur un total de 1 500 unités). Ont été également attribués à leurs bénéficiaires, 562 logements publics locatifs relevant des sites de Semrouni et Roukhi, situés respectivement à Ouled Fayet et Souidania, outre 1 513 autres de type promotionnel public (LPP) au « Plateau » (Ouled Fayet est).

A noter que les différents sites ont été dotés d’infrastructures et d’équipements économes en énergie. Il y a lieu de savoir enfin que le Premier ministre, accompagné d’une délégation, a inspecté, en marge de la cérémonie, des logements distribués dans les sites 1 257 + 256 LPP à Plateau (Ouled Fayet est). Sur place, Djerad a mis l’accent sur l’importance de la qualité et la nécessité d’utiliser des matériaux de construction locaux, insistant notamment sur l’importance de prévoir des espaces verts, des aires de jeux et des infrastructures publiques. La délégation a, par la suite, visionné un court-métrage illustrant un échantillon des logements distribués dans plusieurs régions du pays et deux expositions sur l’état d’avancement du programme national du relogement (PNR) et du programme de l’habitat de la wilaya d’Alger. n