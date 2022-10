Près de 120.000 unités de logement toutes formules confondues seront distribuées à travers l’ensemble du territoire national, à l’occasion du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, a annoncé mardi à Alger le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Ce quota comprend 68.000 unités de type Logement social locatif (LSL), 29.700 logements AADL, 3.700 unités de type Logement promotionnel aidé (LPA), et 1.750 unités de type Logement promotionnel public (LPP), a déclaré le ministre à la presse lors d’une visite sur les sites des projets de logements de type location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du Logement (AADL) dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah (Alger). L’opération de distribution qui aura lieu le 15 novembre prochain en coordination avec les walis, prévoit également plus de 11.000 aides aux logements ruraux, et 4.200 lotissements sociaux, a fait savoir le premier responsable du secteur. «Conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et en vertu du projet de Loi de finances 2023, plusieurs projets de logements ont été inscrits dans le cadre du Logement public locatif (LPL), a-t-il ajouté.

Le secteur de l’Habitat entend clôturer 2022 avec près de 380.000 unités de logement, toutes formules confondues, distribuées durant l’année à travers l’ensemble du territoire national, a le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. S’agissant des logements de type location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du Logement (AADL), le ministre a précisé que durant le mois de novembre prochain, 29.700 unités seraient distribuées à travers les différentes wilayas du pays, avec la distribution de 37.000 attestations d’affectation.

Articles similaires