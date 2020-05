C’était le 11 mars dernier. Autant dire une éternité au vu de la période actuelle. Alors dos au mur avant son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le PSG avait su renverser la tendance au Parc des Princes en s’imposant 2-0 au terme d’un match parfaitement maîtrisé. Buteur, Neymar en avait d’ailleurs profité pour chambrer Erling Haaland, auteur d’un doublé à l’aller (2-1) et d’une désormais fameuse célébration appelant à la méditation. A la fin de la confrontation retour, presque tous les joueurs du PSG avaient décidé de s’en moquer.

Si Haaland était resté muet jusqu’alors, il a été interrogé sur cet épisode par ESPN. Et visiblement, cela ne l’a pas atteint plus que ça. «Je pense qu’ils m’ont beaucoup aidé à méditer dans le monde, et à montrer à tout le monde que la méditation est quelque chose d’important. Alors je suis reconnaissant, ils m’ont aidé en faisant cela !», a-t-il ironisé du haut de ses 19 ans. Pas rancunier, donc.

