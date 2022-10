Les Algériennes et les Egyptiennes se sont illustrées aux épreuves par agrès en individuel seniors, disputées mardi au titre de la 3e journée de la troisième édition du Championnat arabe de gymnastique artistique organisée à la salle omnisports du complexe olympique Miloud-Hadefi d’Oran.



Nemour, Hamidi et Salem distinguées

Les Algériennes ont remporté 3 médailles dont deux en or grâce à Nemour Kahlia en barres asymétriques, Hamidi Sihem en saut, et une en argent par Salem Louhane, alors que les Egyptiennes ont décroché une médaille en argent et deux en bronze.

Chez les seniors garçons, l’équipe égyptienne a raflé 3 médailles d’or, une d’argent et une de bronze, devant l’équipe algérienne, qui a remporté trois médailles (une d’argent et deux de bronze), tandis que le Qatar est arrivé troisième avec une médaille d’argent.

Chez les juniors garçons, l’équipe algérienne a dominé la compétition, remportant deux médailles d’or par Aissa Lokman dans les mouvements au sol et Seghir Mohamed en cheval d’arçon.

L’équipe égyptienne juniors filles a également remporté la première place en individuel dans le saut, les barres asymétriques et la poutre grâce à Djedi Abdallah.

Les compétitions finales d’aujourd’hui ont porté sur les agrès hommes séniors et jniors que sont les anneaux et les barres parallèles.



La Palestine honorée

La cérémonie de remise des médailles aux vainqueurs a été mise à profit pour honorer l’équipe de Palestine qui prend part pour la première fois au Championnat arabe de gymnastique artistique.

Cette manifestation sportive a été clôturée hier avec deux compétitions pour minimes en individuel et par équipes et aussi la finale juniors garçons sur trois agrès que sont la barre fixe, les barres parallèles, le saut alors que les filles juniors et séniors seront aux prises en mouvements du sol et la barre asymétrique. La troisième édition du Championnat arabe de gymnastique artistique a enregistré la participation de 82 athlètes garçons et filles représentant sept pays, le Qatar, le Koweït, le Yémen, la Jordanie, la Palestine, l’Egypte et l’Algérie, pays organisateur dans les catégories minimes, juniors et seniors garçons et filles. n

Articles similaires