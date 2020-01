Invité sur l’émission présentée par Jorde Valdano diffusée sur «Movistar +», l’ancien joueur du Real Madrid et actuel entraîneur d’Almería, José Maria Gutierrez «Guti», a fait les éloges de Leo Messi. On peut dire que Lionel Messi a l’habitude d’être couvert d’éloges. Et peu importe si celui qui lui lance des fleurs vient du Real Madrid ou du FC Barcelone, si tu aimes le football, tu dois aimer l’Argentin.

La dernière personne en date à l’avoir fait n’est autre que José Maria Gutierrez, surnommé «Guti», qui dirige actuellement la formation pensionnaire de seconde divison espagnole, Almería, située au sud de l’Andalousie, en Espagne.

Invité sur l’émission présentée par Jorde Valdano diffusée sur «Movistar +», ce dernier a fait le point sur l’actualité européenne du ballon rond. «Pour ma façon de jouer, moi je me trompais beaucoup. A mes joueurs, je leur dis : les passes horizontales ne servent à rien», a confié l’Espagnol en se rappelant de son étape en tant que joueur.

Guti a ensuite évoqué l’actualité du FC Barcelone et plus particulièrement celle de Leo Messi. «Je ne connais qu’un joueur qui joue comme lui tous les matches. Et c’est Messi. A chaque fois qu’il entre sur le terrain, il se passe quelque chose».

