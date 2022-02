L’organe législatif de transition en Guinée devant décider de la date du retour des civils au pouvoir doit tenir sa session inaugurale samedi, selon un décret du chef de la junte qui a renversé le président Alpha Condé en septembre. Les 81 membres du Conseil national de transition (CNT) entrent en fonction vendredi, indique ce décret du colonel Mamady Doumbouya lu mardi soir sur la télévision publique. Le CNT jouera «le rôle de l’Assemblée nationale pendant cette période de transition» et devra «élaborer une nouvelle Constitution et proposer la date de la fin de la transition», selon le texte. La cérémonie est prévue à Conakry au Palais du peuple, siège de l’Assemblée nationale. L’entrée en service du CNT est annoncée alors que les dirigeants de la Cédéao doivent se réunir jeudi à Accra pour discuter du Burkina après le coup d’Etat ayant eu lieu dans ce pays le 24 janvier. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) insiste sur la nécessité de respecter le délai de six mois pour la tenue des élections en Guinée et presse les autorités de Conakry de soumettre rapidement un calendrier en ce sens. La Cédéao a suspendu la Guinée de ses organes de décision et infligé des sanctions individuelles aux membres de la junte. Les membres du CNT ont été choisis par le colonel Doumbouya parmi des listes de noms soumises par des coalitions de partis politiques et d’organisations de la société civile. Ils doivent participer aux discussions sur l’agenda de la transition. Le colonel Doumbouya s’est fait investir président de transition le 1er octobre 2021, après avoir renversé le mois précédent le président Alpha Condé, au pouvoir depuis 10 ans. Il s’est engagé à rendre le pouvoir à des civils après des élections, mais sans mentionner jusque-là d’échéance pour cette transition. n

