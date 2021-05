Quatorze personnes ont été tuées dimanche en Guinée-Bissau lorsqu’un camion a fait une sortie de route et a foncé dans un village du sud du pays, ont indiqué des sources policière et hospitalière. Le chauffeur du camion a perdu le contrôle de son véhicule à grande vitesse dans un virage et a percuté, à l’aube, plusieurs maisons du petit village de Cambessé, à environ 180 km au sud de la capitale Bissau, a indiqué un policier sous le couvert de l’anonymat. Treize villageois et le chauffeur du camion ont péri dans l’accident, a-t-il précisé. Un employé d’un hôpital de Bissau a confirmé ce bilan à l’AFP. Ex-colonie portugaise, la Guinée-Bissau est un pays pauvre d’environ deux millions d’habitants, où les accidents de la route sont fréquents, notamment en raison d’un réseau routier en mauvais état.

