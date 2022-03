Alors que l’Ukraine et la Russie sont en pleine guerre, plusieurs footballeurs ont quitté les deux pays. Pas moins de 180 joueurs pourraient bientôt être autorisés à rejoindre un nouveau club en dehors de la fenêtre du marché des transferts.

La fuite des talents. Depuis le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie il y a pratiquement deux semaines, de nombreux footballeurs ont dû s’en aller dans la précipitation. C’est le cas de plusieurs brésiliens du Shakhtar Donetsk et du Dynamo Kiev. Apeurés avec leurs familles, ils s’étaient regroupés dans un hôtel de Kiev tout en demandant à leur gouvernement de les aider à fuir. Ils y sont finalement parvenus lundi dernier, puisqu’ils ont pu traverser les frontières et rejoindre la Roumanie. Ils devraient rentrer au Brésil où de nombreuses écuries sont d’ores et déjà prêtes à les accueillir après la suspension du championnat ukrainien. UOL Esporte expliquait récemment que Botafogo s’était déjà renseigné pour Pedrinho (Shakhtar). En France, Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais souhaite également aider les joueurs impactés par cette guerre ainsi que leurs familles selon le Journal du Dimanche.



180 joueurs concernés par ce mercato

Le patron des Gones aurait également pour objectif d’épauler les joueurs étrangers de ces deux championnats à l’image de ceux de Krasnodar. En effet, l’écurie russe a suspendu les contrats de huit de ses neuf joueurs étrangers. Hormis l’ancien du PSG Grzegorz Krychowiak, Kaio, Wanderson, Junior Alonso, Erik Botheim, Viktor Claesson, Cristian Ramírez, Jhon Córdoba et Rémy Cabella sont concernés. Les contrats de ces éléments, suspendus jusqu’à présent, pourraient être définitivement rompus. Il reste à connaître la décision de la FIFA à ce sujet. Mais d’après L’Equipe, les joueurs devraient être autorisés à suspendre leur contrat sans avoir de conséquences juridiques par la suite. Cela intervient une semaine après la prise de position de la FIFPro sur ce sujet et qui va accélérer ce processus. Un mercato spécial devrait également être mis en place en dehors de la fenêtre estivale. Chaque club pourra recruter un voire deux joueurs sous la forme d’un contrat qui ressemblerait à un prêt. Une solution permettant aux footballeurs ayant fui l’Ukraine ou la Russie de pouvoir reprendre une activité dans un contexte forcément particulier pour eux. Ils seraient environ 180 dans ce cas, à l’image donc de Rémy Cabella ou encore de Farès Bahlouli (Metalist Kharkiv, D2 ukrainienne).

Articles similaires