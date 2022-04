A l’invitation des Etats-Unis et dans un cadre occidental qui implique l’Otan, une quarantaine de pays dont des pays maghrébins et africains non-membres de l’Alliance se sont réunis, hier à Ramstein, en Allemagne, où l’armée américaine dispose d’une base importante, pour discuter des moyens de soutien militaire à l’Ukraine et faire face à la Russie. Pour le Pentagone, le ton est clair : « remuer ciel et terre » pour faire gagner Kiev.

Par Anis Remane

Parmi les 40 pays participant à la réunion, on trouve les alliés européens des Etats-Unis, mais aussi des pays plus lointains comme l’Australie et le Japon qui, disent des observateurs occidentaux, craignent qu’une victoire russe en Ukraine crée un précédent et encourage les ambitions territoriales de la Chine. La Finlande et la Suède, pays traditionnellement neutres qui envisagent une adhésion à l’Otan depuis l’invasion de l’Ukraine, sont également représentées. Parmi eux, également, des pays non-membres de l’OTAN tels que le Maroc, la Tunisie, le Kenya et le Liberia, pour l’Afrique , et la Jordanie, le Qatar et Israël, pour le Moyen-Orient.

L’objectif de leur réunion est clairement résumé par les déclarations du ministre américain de la Défense, chef du Pentagone, Lloyd Austin. Les Etats-Unis sont décidés à « remuer ciel et terre » pour faire gagner l’Ukraine contre la Russie, a-t-il déclaré. « L’Ukraine croit clairement qu’elle peut gagner et c’est aussi le cas de tout le monde ici », a-t-il déclaré à l’ouverture de cette réunion, organisée à l’initiative de Washington sur la base aérienne américaine de Ramstein. Au moment où la Russie vise le contrôle total du sud de l’Ukraine et de la région du Donbass, « nous pouvons faire plus à travers notre base industrielle de défense pour continuer à aider l’Ukraine à se défendre de manière encore plus efficace », a affirmé M. Austin. « Nous allons continuer à remuer ciel et terre pour pouvoir les satisfaire », a ajouté le ministre, qui s’est rendu dimanche à Kiev où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en compagnie du secrétaire d’Etat Antony Blinken. Les Etats-Unis, qui ont annoncé un nouveau financement de 322 millions de dollars et qui fournissent le plus gros de l’aide militaire internationale à l’Ukraine, veulent lui « donner le type de soutien, le type d’artillerie et de munitions qui seront efficaces à ce stade du combat », avait précisé le chef du Pentagone lors d’une conférence de presse en Pologne, non loin de la frontière ukrainienne. La réunion de Ramstein, mardi, est aussi destinée à assurer la sécurité de l’Ukraine à plus long terme. « L’Ukraine a besoin de notre aide pour gagner aujourd’hui et elle aura encore besoin de notre aide quand la guerre sera terminée. »

Kiev réclame surtout de l’artillerie lourde et des blindés pour tenter de repousser les forces russes dans les vastes plaines du sud et de l’est du pays, mais l’équipement de fabrication russe auquel les forces ukrainiennes ont été formées se raréfie. Certains pays d’Europe de l’Est, qui en ont encore en stock, les envoient à Kiev, parfois en échange d’armement américain de nouvelle génération. Les Etats-Unis qui, au début de l’invasion russe, limitaient leurs envois à des armes « défensives », ont commencé à envoyer à Kiev des armement lourds de fabrication américaine, comme des obusiers Howitzers et des véhicules blindés divers. Washington veut convaincre le plus grand nombre de pays de suivre ce mouvement. La France a déjà annoncé envoyer des canons Caesar d’une portée de 40 kilomètres et le Royaume-Uni a donné des missiles anti-aériens Starstreak et des blindés.

Selon Mike Jacobson, spécialiste civil de l’artillerie, interrogé par l’AFP, les Occidentaux veulent permettre aux Ukrainiens de riposter aux bombardements russes de longue portée, qui visent à faire reculer le gros des forces ukrainiennes pour pouvoir ensuite envoyer chars et soldats occuper le terrain. Ils espèrent que l’armée ukrainienne, grâce à de meilleures défenses anti-aériennes, aux drones d’attaque et aux renseignements fournis par l’Occident, pourra détruire une grande partie de la puissance de feu russe. A plus long terme, « nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu’elle ne puisse plus faire le même genre de choses que l’invasion de l’Ukraine », a aussi affirmé M. Austin.

Guterres à Moscou et Kiev pour faire entendre … l’ONU

Alors que les experts militaires suivent l’évolution de la guerre dans le sud de l’Ukraine et dans le Donbass, considéré comme point stratégique du conflit et de la capacité des forces russes d’imposer leur stratégie, les négociations russo-ukrainiennes semblent, elles, plus que jamais dans l’impasse. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a assuré, lundi soir, vouloir les poursuivre, tout en accusant le président Zelensky de « faire semblant » de discuter avec Moscou. « C’est un bon acteur (…), si on regarde attentivement et on lit attentivement ce qu’il dit, vous allez y trouver un millier de contradictions », a-t-il affirmé. M. Lavrov a reçu, hier à la mi-journée, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres pour sa première visite en Russie depuis le début d’un conflit qui a chamboulé les grands équilibres mondiaux et anéanti toute coopération entre Moscou et les Occidentaux, qui enchaînent sanctions et expulsions de diplomates. M. Guterres a été ensuite reçu par le président Vladimir Poutine, avant de partir pour Kiev. Avant d’entamer les discussions avec le ministre russe des Affaires étrangères, le chef de l’ONU a plaidé pour un cessez-le-feu « dans les plus brefs délais ». « Ce qui nous intéresse beaucoup, c’est de trouver les moyens de créer les conditions pour un dialogue efficace, créer les conditions pour un cessez-le-feu dans les plus brefs délais », a déclaré M. Guterres. Bien que la situation en Ukraine soit « complexe, avec des interprétations différentes de ce qui s’y passe », il est possible d’avoir un « dialogue sérieux sur la manière d’oeuvrer au mieux à minimiser la souffrance des gens », a-t-il ajouté. Depuis le début de l’intervention russe en Ukraine, le 24 février, l’ONU est apparue marginalisée dans le conflit, entre autres à cause de la rupture provoquée par cette crise entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité dont Moscou fait partie avec Washington, Paris, Londres et Pékin. Le conflit a jeté sur les routes près de 13 millions d’Ukrainiens, dont plus de cinq millions ont fui l’Ukraine, selon les derniers chiffres de l’ONU. L’organisation a estimé mardi que le nombre de réfugiés ukrainiens fuyant leur pays pourrait atteindre 8,3 millions, et que la dégradation de la situation demandait de doubler l’appel à l’aide humanitaire pour aider l’Ukraine, à 2,25 milliards de dollars. n