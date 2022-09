Par Dmytro GORSHKOV

L’armée russe a annoncé mardi des «frappes massives» sur tous les fronts en réaction à la contre-offensive fulgurante des troupes ukrainiennes que le Kremlin accuse d’exactions dans les zones reconquises, tandis que Kiev impute «jusqu’à 200 crimes de guerre par jour» aux soldats russes. Les bombardements russes ont pour le moment fait huit morts et 19 blessés en 24 heures dans la population des régions de Kharkiv (nord-est) et de Donetsk (est), a déclaré la présidence ukrainienne. «L’Ukraine enregistre jusqu’à 200 crimes de guerre commis chaque jour par les Russes» sur son sol, a en outre assuré l’état-major de l’armée, ajoutant que «plus de 70.000 km² dans dix régions ukrainiennes ont été minés» par les occupants. De son côté, la Russie a affirmé que les militaires ukrainiens se livraient à de dures représailles contre des civils dans les endroits qu’ils ont repris ces derniers jours. «Selon nos informations, il y a de nombreuses actions punitives contre les habitants de la région de Kharkiv, des gens sont torturés, maltraités», a lâché le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant : «c’est révoltant». «Les forces aériennes, balistiques et l’artillerie russes effectuent des frappes massives contre les unités des forces armées ukrainiennes dans toutes les zones opérationnelles», a souligné mardi le ministère russe de la Défense. Il a notamment évoqué des bombardements près de Sloviansk, Konstantinivka et Bakhmout dans l’est de l’Ukraine, ainsi que dans les régions méridionales de Mykolaïv et de Zaporijjia et dans celle de Kharkiv, d’où les soldats russes se sont presque totalement retirés face aux avancées ukrainiennes. L’offensive russe déclenchée le 24 février va continuer «jusqu’à ce que les objectifs soient atteints», avait martelé la veille le Kremlin, selon lequel il n’y a actuellement «pas de perspectives de négociations» entre les deux belligérants. L’Ukraine avait fait état lundi de nouveaux succès militaires, disant avoir atteint la frontière russe et rétabli son contrôle sur l’équivalent de sept fois la superficie de Kiev en un mois à l’armée russe. L’armée ukrainienne avait d’abord annoncé une contre-offensive dans le sud, avant de réaliser au cours de la semaine écoulée une percée éclair dans le nord-est. Au total, «depuis le début du mois de septembre, nos soldats ont déjà libéré 6.000 km2 de territoires ukrainiens dans l’est et le sud», un chiffre deux fois supérieur à celui officiellement fourni 24 heures auparavant, a déclaré lundi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Et nous continuons d’avancer», a-t-il conclu. Les Russes «ne parviennent pas à renforcer la nouvelle ligne de front après les gains ukrainiens dans l’est de l’Oblast de Kharkiv et fuient en nombre la zone ou bien se redéploient sur d’autres axes», a relevé mardi l’Institute for the Study of War (ISW), un centre de réflexion qui a son siège aux États-Unis. «Des images diffusées sur les médias sociaux montrent des files de voitures s’étendant sur des kilomètres près de Stchastia et de Stanyssia Louganska», à la limite de la «République populaire de Lougansk», unilatéralement proclamée en 2014 par les séparatistes prorusses (comme celle de Donetsk) et près de la frontière russe. «Il est trop tôt pour dire exactement où tout cela va nous mener», a déclaré le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. «Nous sommes dans les premiers jours (de la contre-offensive, ndlr) donc je pense qu’il ne serait pas bien de prédire exactement où tout cela va nous conduire».



Kiev accroît la pression sur l’Allemagne pour qu’elle lui livre des blindés

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a reproché mardi à Berlin de ne pas lui livrer de blindés, accroissant la pression sur le chancelier Olaf Scholz opposé à une initiative isolée de l’Allemagne en la matière. «Des signaux décevants en provenance d’Allemagne alors que l’Ukraine a besoin maintenant de chars Leopard et Marder pour libérer notre peuple et le sauver du génocide», a déploré M. Kouleba sur Twitter «Il n’y a pas un seul argument rationnel qui justifie pourquoi ces armes ne peuvent pas être livrées, seulement des craintes abstraites et des excuses. Que craint Berlin que Kiev ne craint pas ?», a-t-il martelé. Lundi, le chancelier Scholz mais aussi sa ministre de la Défense, Christine Lambrecht, tout deux membres du parti social-démocrate (SPD), sont restés évasifs quand ils ont été interrogés sur de potentielles livraisons de blindés. Pourtant, la pression monte sur Olaf Scholz au moment où l’Ukraine se targue de nouveaux succès militaires contre l’armée russe. Au sein de la coalition au pouvoir en Allemagne, composée des sociaux-démocrates, des Libéraux (FDP) et des Verts, des dissensions apparaissent. Ainsi, dans les deux partis juniors de la coalition, des voix se sont élevées pour réclamer la livraison de chars. «Nous devons évaluer chaque jour si nous pouvons soutenir davantage les courageux Ukrainiens. L’Ukraine doit gagner cette guerre», a déclaré Christian Lindner, le chef des Libéraux et ministre des Finances. «Le temps de l’hésitation est terminé», a affirmé de son côté la codirigeante du parti des Verts, Ricarda Lang. La principale force d’opposition, l’union conservatrice CDU-CSU, milite elle aussi pour de telles livraisons. L’attitude longtemps louvoyante de l’Allemagne à l’égard de Moscou à la suite du déclenchement de la guerre il y a six mois et le manque initial de soutien militaire de Berlin à Kiev avaient profondément irrité le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Longtemps attachée au pacifisme, l’Allemagne avait tardé à fournir des armes à l’Ukraine, acceptant seulement au départ de lui livrer des armes défensives. Mais, désormais, elle assume une «responsabilité particulière» pour aider l’Ukraine à renforcer ses systèmes d’artillerie et de défense aérienne. n

