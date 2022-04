Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, est attendu aujourd’hui en Turquie, première étape qui devrait le conduire à Moscou et à Kiev, pour la recherche d’une hypothétique solution à la guerre en Ukraine.

Synthèse Kahina Terki

Depuis l’arrivée des troupes russes en Ukraine, l’Assemblée générale des Nations unies s’est exprimée à trois reprises sur cette guerre qui a commencé le 24 février 2022. Le 2 mars, lors d’un premier vote historique, 141 pays avaient condamné l’invasion déclenchée par la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, 5 pays votant contre (la Russie, le Bélarus, la Syrie, la Corée du Nord et l’Érythrée), 35 s’abstenant. Le 24 mars, l’Assemblée générale avait réclamé un accès humanitaire sans entrave et la protection des civils en Ukraine. Lors du scrutin, 140 pays avaient voté pour, cinq contre (les cinq mêmes que le 2 mars) et 38 pays s’étaient abstenus. Le 7 avril, l’Assemblée générale de l’ONU a suspendu la Russie de son siège au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies. Le vote qui a recueilli 93 voix favorables alors que le conflit a fait un nombre important de nouvelles victimes depuis ces dernières semaines. C’est dans ce contexte que le chef de l’ONU entame sa tournée, la première du genre, pour tenter d’encourager la médiation entamée par la Turquie pour obtenir un cessez-le-feu. La Turquie a essayé de négocier la fin du conflit en accueillant des réunions entre les négociateurs russes et ukrainiens à Istanbul, et une autre entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays à Antalya. Ankara tente actuellement d’organiser un sommet à Istanbul entre M. Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine, bien que les responsables turcs admettent que les perspectives de tels pourparlers restent actuellement faibles. «Le secrétaire général se rendra à Ankara, en Turquie, où, le 25 avril, il sera reçu par le président Recep Tayyip Erdogan», a indiqué l’ONU samedi soir. M. Guterres ira ensuite à Moscou mardi, puis à Kiev pour tenter de négocier la fin de l’invasion russe, qui a fait des milliers de morts et déplacé plus de 10 millions d’Ukrainiens depuis le 24 février. Samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué la décision de M. Guterres de se rendre d’abord à Moscou et ensuite seulement à Kiev, déclarant qu’il n’y avait «aucune justice et aucune logique dans cet ordre». «La guerre est en Ukraine, il n’y a pas de cadavres dans les rues de Moscou. Il serait logique d’aller d’abord en Ukraine, pour voir les gens «là-bas, les conséquences de l’occupation», a déclaré M. Zelensky.

Les déclarations du président ukrainien semblent être un appel au soutien militaire des Etats-Unis alors que deux de ses plus hauts responsables, Anthony Blinken Lloyd Austin et étaient à Kiev, hier, pour la première fois depuis le début du conflit, et pour discuter notamment des livraisons d’armes américaines à l’armée ukrainienne. «Sauvez tous les Ukrainiens!» a lancé dimanche M. Zelensky dans un message pour la fête de Pâques. Il en a appelé au jugement de Dieu, énumérant une longue liste de localités, dont Boutcha, Irpin et Borodianka, où Kiev accuse les forces russes d’avoir commis des atrocités contre des civils.

Au lendemain de l’échec à Marioupol d’une nouvelle tentative d’évacuation de civils par les autorités ukrainiennes, qui ont incriminé les Russes, l’ONU a appelé à une trêve «immédiate» dans ce port stratégique de la mer d’Azov presque entièrement contrôlé par l’armée russe, afin de permettre l’évacuation de quelque 100.000 civils encore coincés dans ce port assiégé depuis début mars. Dans le bassin du Donbass (Est), formé des régions de Donetsk et de Lougansk, les troupes russes ont «intensifié leurs offensives» dans trois directions, selon l’état-major ukrainien: Severodonetsk, capitale de facto de la région de Lougansk sous contrôle ukrainien, Popasna, une cinquantaine de kilomètres plus au sud, et Kourakhikva, proche de Donetsk. Sur le front Sud, dans la zone entre les régions de Kherson, en grande partie sous contrôle russe, et de Mykolaïv, l’armée ukrainienne n’a pas fait part de changements notables. La veille, Kiev avait fait état d’une poussée des forces russes dans le Nord de la région de Zaporojjia, dont elles tiennent la partie Sud bordant la mer d’Azov.

L’armée russe a de son côté indiqué dimanche avoir mené des frappes de missiles contre neuf cibles militaires ukrainiennes, dont quatre dépôts de munitions au sud de la région de Kharkiv. Moscou a aussi dit avoir mené des frappes aériennes contre 26 cibles, et 423 frappes d’artillerie, sans préciser de lieux.

Le nombre de réfugiés ayant fui l’Ukraine depuis l’invasion russe approche des 5,2 millions, selon l’ONU. Plus de 7,7 millions de personnes ont aussi quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine. n