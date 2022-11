Déjà engagé par son soutien militaire massif à l’Ukraine, le plus important des pays occidentaux depuis le début de la guerre en février dernier, les Etats-Unis envisagent d’envoyer de nouvelles armes aux forces ukrainiennes dans leur combat contre la Russie. Problème, les stocks militaires américains et alliés diminuent et le besoin de Kiev en équipements sophistiqués croît au fur et à mesure que le conflit se prolonge.

Synthèse Lyes Sakhi

Selon Reuters, le département de la défense américain envisage comme réponse à cette situation une proposition du constructeur Boeing de fournir aux Ukrainiens de petites bombes de précision bon marché montées sur des roquettes disponibles en abondance, leur permettant de frapper loin derrière les lignes russes.

Le système proposé par Boeing, baptisé Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), fait partie d’une demi-douzaine de projets visant à produire de nouvelles munitions pour l’Ukraine et les alliés d’Europe de l’Est des États-Unis, ont indiqué des sources de l’industrie.

Suivant une vision selon laquelle la guerre va perdurer en dépit des tentatives de négociations secrètes parrainées par la Turquie notamment, GLSDB pourrait être livré dès le printemps 2023. Il combine la bombe de petit diamètre (SDB) GBU-39 avec le moteur-fusée M26, tous deux disponibles dans les inventaires américains.

La demande d’armes et de munitions de fabrication américaine en hausse

Doug Bush, le principal acheteur d’armes de l’armée américaine, a déclaré aux journalistes au Pentagone la semaine dernière que l’armée envisageait également d’accélérer la production d’obus d’artillerie de 155 millimètres – actuellement fabriqués uniquement dans des installations gouvernementales – en permettant aux entrepreneurs de la défense de les construire.

La guerre en Ukraine a fait grimper la demande d’armes et de munitions de fabrication américaine, tandis que les alliés américains en Europe de l’Est « passent beaucoup de commandes », pour une gamme d’armes alors qu’ils approvisionnent l’Ukraine, a ajouté Bush.

Pour Tom Karako, expert en armes et en questions de sécurité cité par Reuters, « il s’agit d’obtenir de la quantité à moindre coût ». Cet analyste au Centre d’études stratégiques et internationales, Center for Strategic and International Studies (CIS) en anglais, un think tank américain de renommée internationale, a déclaré que la baisse des stocks américains aide à expliquer la ruée vers l’obtention de plus d’armes maintenant, affirmant que ces stocks « deviennent faibles par rapport aux niveaux que nous aimons garder sous la main et certainement aux niveaux dont nous aurons besoin pour dissuader un conflit en Chine ».

Karako a également noté que la sortie des États-Unis d’Afghanistan avait laissé de nombreuses bombes à larguer disponibles. Elles ne peuvent pas être facilement utilisées avec des avions ukrainiens, mais « dans le contexte actuel, nous devrions rechercher des moyens innovants de les convertir en capacité de sécurité ».

Bien qu’une poignée d’unités GLSDB aient déjà été fabriquées, il existe de nombreux obstacles logistiques à l’approvisionnement des forces ukrainiennes par ce genre d’engins. Le plan de Boeing exige une dispense de découverte des prix, exemptant l’entrepreneur d’un examen approfondi qui garantit au Pentagone d’obtenir la meilleure offre possible. Tout arrangement nécessiterait également au moins six fournisseurs pour accélérer les expéditions de leurs pièces et services afin de produire l’arme rapidement.

Le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-Commandant Tim Gorman a refusé de commenter la fourniture de « capacité spécifique » à l’Ukraine, mais a déclaré que les États-Unis et leurs alliés « identifiaient et examinaient les systèmes les plus appropriés » qui aideraient Kiev.

Bien que les États-Unis aient rejeté les demandes de missile ATACMS d’une portée de 185 milles (297 km), la portée de 94 milles (150 km) de la GLSDB permettrait à l’Ukraine d’atteindre des cibles militaires qui étaient hors de portée et l’aiderait à poursuivre ses contre-attaques jusqu’aux zones arrière russes.

GLSDB est fabriqué conjointement par le constructeur suédois SAAB AB (SAAB.ST) et Boeing Co (BA.N) et est en développement depuis 2019, bien avant les opérations spéciales de la Russie en Ukraine. En octobre, le directeur général de SAAB, Micael Johansson, a déclaré à propos du GLSDB: « Nous attendons sous peu des contrats à ce sujet ».

Le moteur-fusée M26 est relativement abondant et le GBU-39 coûte environ 40 000 $ chacun, ce qui rend le GLSDB complet peu coûteux et ses principaux composants facilement disponibles. Bien que les fabricants d’armes soient aux prises avec la demande, ces facteurs permettent de produire des armes au début de 2023, bien qu’à un faible taux de production.

GLSDB est guidé par GPS, peut vaincre certains brouillages électroniques, est utilisable dans toutes les conditions météorologiques et peut être utilisé contre des véhicules blindés, selon le site Web de SAAB. Le GBU-39 – qui fonctionnerait comme l’ogive du GLSDB – a de petites ailes repliables qui lui permettent de planer sur plus de 100 km s’il est largué d’un avion et des cibles aussi petites que 3 pieds de diamètre.



MOTIVATION DE L’INDUSTRIE

Dans une usine de production de l’Arkansas, Lockheed Martin met les bouchées doubles pour répondre à la demande croissante de lance-roquettes mobiles connus sous le nom de HIMARS, qui ont réussi à frapper les lignes d’approvisionnement russes, les postes de commandement et même les blindés. L’entrepreneur de défense américain n ° 1 travaille sur des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des pénuries de main-d’œuvre pour doubler la production à 96 lanceurs par an.

Lockheed Martin a lancé une campagne de recrutements pour des emplois liés à la production de HIMARS, notamment des ingénieurs-qualité de la chaîne d’approvisionnement, des analystes des achats et des ingénieurs de test, selon son site Web.

« Nous avons fait des investissements en termes d’infrastructure dans l’usine où nous construisons HIMARS », a déclaré Becky Withrow, responsable des ventes de l’unité de missiles de Lockheed Martin. Malgré l’augmentation de la demande, le directeur financier de Lockheed Martin a déclaré à Reuters en juillet qu’il ne s’attendait pas à des revenus importants induits par la guerre en Ukraine avant 2024 ou au-delà.

HIMARS tire des missiles GMLRS (Guided Multiple Rocket Launch System), qui sont des obus guidés par GPS avec des ogives de 200 livres (90 kg). Lockheed Martin fabrique environ 4 600 missiles par an ; plus de 5 000 ont été envoyés en Ukraine jusqu’à présent, selon une analyse de Reuters. Les États-Unis n’ont pas révélé combien de cartouches GMLRS ont été fournies à l’Ukraine.

La réaffectation d’armes à un usage militaire régulier n’est pas une nouvelle tactique. Le système anti-aérien NASAMS, développé par Kongsberg Defence and Aerospace et Raytheon, utilise des missiles AIM-120 – initialement destinés à être tirés à partir d’avions de chasse sur d’autres avions. Une autre arme, la Joint-Direct Attack Munition (JDAM), omniprésente dans les inventaires américains, est une bombe non guidée standard qui a été équipée d’ailettes et d’un système de guidage GPS.

Source Reuters