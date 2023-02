Par Mohamed Touileb

Si l’équipe nationale A’ n’a pas pu être consacrée. Certains de ses joueurs ont livré un sacré tournoi. En plein processus d’injection de sang neuf, Djamel Belmadi, sélectionneur des A, pourrait donner la chance à certains locaux. Et ils seraient cinq, voire 6, à être sélectionnables.

Le premier ne peut être que Houssem Eddine Mrezigue (bientôt 23 ans) qui a été élu Meilleur joueur du CHAN-2022 en plus d’avoir remporté le titre d’homme de match 3 fois sur ses 6 apparitions avec les A’ dans le tournoi.

D’ailleurs, on peut rappeler que Belmadi l’avait déjà mis dans sa liste en novembre dernier à l’occasion des deux matchs amicaux contre le Mali et la Suède.

Mais le sociétaire du CR Belouizdad n’a pas joué la moindre minute. Après avoir confirmé tout son potentiel lors de la compétition africaine, le milieu de terrain justifie l’intérêt que porte Belmadi pour lui.

Belkhiter pourrait revenir

Aussi, ce dernier pourrait trouver en Guendouz un portier intéressant alors que Belaïd (bientôt 24 ans) serait une pièce de rechange dans l’axe central où les tracas sont récurrents ces derniers temps depuis que Benlamri ne joue plus et que Bedrane se blesse. Le manque de compétition d’Aïssa Mandi peut, par ailleurs, laisser immerger cette idée dans la tête du sélectionneur.

A droite, Mokhtar Belkhiter (31 ans), s’est illustré fortement et pourrait aspirer à retrouver l’EN après une absence de plus de 6 ans et sa participation à la CAN-2017 sous les ordres de Georges Leekens. Ça ne sera pas une solution pour le long terme compte tenu de l’âge. Mais ça pourrait aider à stabiliser le flanc droit avec un Atal souvent absent et Zedadka qui a du mal à s’imposer face à Benayada.

Un œil sur Mahious

Pour revenir à l’entre-jeu, on notera les bonnes prestations de Zakaria Draoui (bientôt 29 ans). Ce dernier peut dépanner en cas d’urgence. Ses capacités physiques sont assez impressionnantes. Toutefois, la présence de Bentaleb et Zerrouki ainsi que le cran d’avance qu’a Merezigue réduisent ses chances d’être promu.

Enfin, on peut croire qu’Aymen Mahious (25 ans), buteur du CHAN (5 réalisations), peut espérer intégrer les A lors des prochains rassemblements. Quand on pense que Karim Aribi, sa doublure chez les A’, a déjà eu une opportunité, on pourrait se dire « Pourquoi pas lui ? ». Surtout qu’il a un profil qui se rapproche de celui de Slimani. Le dernier mot reviendra à Belmadi. n

