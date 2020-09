Un violent incendie dans une usine de fabrication d’outils de peinture et d’enduit s’est déclaré, hier, vers 5H30 du matin. Selon le premier constat, de grands dégâts sont enregistrés, mais aucune perte humaine n’est à déplorer. Selon le communiqué de la Protection civile de Guelma, les équipes d’intervention de l’unité secondaire de la Protection civile de Bouchegouf, soutenue par l’unité principale, l’unité secondaire de Lakhzara et l’unité sectorielle de Aïn Ben Beïda ont été dépêchées sur les lieux de l’incendie vers 5H45. Un important dispositif anti-incendie, humain et matériel a été donc mis en place aussitôt l’alerte donnée, affirme la PC. Pas moins de 7 fourgons et camions citernes incendie légers, 5 camions moyens et un camion lourd ont été mobilisés. Outre, une auto-échelle, une ambulance et un véhicule de communication, qui ont fait partie du dispositif d’intervention. Selon la même source, pas moins de 43 agents, de différents grades, participent dans l’opération afin de maîtriser l’incendie et empêcher sa propagation vers le reste de l’usine. Une enquête sera ouverte, une fois les opérations d’intervention achevées pour déterminer les causes de cet incendie. n

Articles similaires