Le secrétariat national de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) a dénoncé et condamné lundi dans un communiqué la profanation de tombes de chouhada et la dégradation de leurs stèles au cimetière des martyrs dans la commune d’Héliopolis à Guelma. Dans un communiqué signé par le secrétaire général de l’ONEC, Tayeb Houari, le secrétariat national a dénoncé et condamné «un acte criminel abject contraire aux principes religieux et à la morale», appelant tout un chacun à y «opposer une riposte ferme et vigoureuse». Le secrétariat national de l’ONEC a exhorté les autorités sécuritaires et judiciaires de la wilaya de Guelma à mettre un terme à ces «criminels» et à les présenter à la Justice pour qu’»ils répondent de leurs actes odieux». Soulignant son «intransigeance absolue face à tous ceux qui osent attenter à un symbole de notre souveraineté nationale», le secrétariat national de l’ONEC a rappelé que «nul n’est au-dessus de la Loi». Une quarantaine de tombes ont été profanées et les stèles portant les noms des chouhada dégradées par des inconnus, vendredi, dans le cimetière des martyrs de la commune d’Héliopolis (5 km au nord de l’axe de la RN 21 entre les wilayas de Guelma et Annaba). Les pierres tombales ont été fracassées et jetées alentour. La profanation des tombes de chouhada a suscité une vague d’indignation au sein de la population de la wilaya de Guelma. Les secrétariats de wilaya de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) et de l’Organisation nationale des enfants de moudjahidine (ONEM) ont vivement condamné cet acte dans des communiqués. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs, a appris l’APS.

