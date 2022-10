«L’intertextualité, la socialité et la conversation dans l’œuvre de Kateb Yacine» est le thème à débattre au cours de la 9ème édition du forum international sur la vie et l’œuvre de cet écrivain (1929-1989) prévu du 26 au 29 octobre à Guelma, a-t-on appris mercredi auprès du comité d’organisation de cette rencontre. Cette rencontre qui reprend après deux années d’interruption dues à la pandémie de la Covid-19 se tiendra au centre culturel islamique Moubarek-Boulouh et verra la participation de chercheurs et spécialistes d’institutions universitaires et centres de recherche du pays ainsi que de France, de Tunisie et d’Italie, a indiqué le président du comité d’organisation de cette manifestation, Ali Abassi, également président de l’association de promotion du tourisme et de l’animation culturelle organisatrice de la rencontre. L’édition 2022 du forum qui coïncidera avec le 33ème anniversaire de la mort de Kateb Yacine connaîtra la présentation de 27 communications dont 12 d’intervenants étrangers et la présentation d’un documentaire sur la vie de Kateb Yacine réalisé par un établissement médiatique étranger, a ajouté M. Abassi.

