La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou a affirmé lundi à Guelma l’existence d’une «bonne concertation» entre les autorités locales, la société civile et les cellules de proximité dans la prise en charge des membres de familles touchées par les incendies de forêts survenus récemment dans certaines wilayas. Après avoir présenté ses condoléances à une des familles de la cité 19 juin au chef-lieu de wilaya ayant perdu deux (2) de ses enfants dans les incendies de la wilaya d’El-Tarf la semaine dernière, la ministre a ajouté que la prise en charge se concentre sur le côté psychologique compte tenu des répercussions psychologiques négatives de ce drame, affirmant que les cellules de proximité relevant du secteur de la solidarité nationale participantes à cette opération comprennent des médecins et des psychologues. Elle a précisé que sa visite à Guelma s’inscrit dans le cadre d’une série de sorties de terrain dans toutes les wilayas touchées par les incendies en vue de présenter les condoléances aux familles des victimes et s’enquérir de leur prise en charge. La ministre a présenté les condoléances au cours de sa visite à Guelma à 4 familles des victimes des incendies de forêts dont 3 familles résidant le chef-lieu de wilaya, et la commune Boumahra Ahmed ayant perdu certains de leurs membres dans les incendies de la wilaya d’El Tarf et une autre famille à la commune d’Ain Larbi (sud de Guelma) qui a perdu un de ses membres lors des incendies qui se sont déclarés dans le territoire de cette collectivité locale. Elle s’est déplacée par la suite vers la wilaya de Sétif dans le cadre d’une visite similaire.

Articles similaires