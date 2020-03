Les complexes thermaux de Hammam Debagh et Hammam Ouled Ali dans la wilaya de Guelma ont fermé leurs portes aux curistes, et les activités programmées pour les vacances du printemps ont été annulées dans le cadre des mesures de prévention contre le coronavirus.

Le village de Ouled Ali, où deux cas d’infection au virus Covid-19 ont été signalés il y a trois jours dans un de ces complexes thermaux, s’est vidé de ses visiteurs, alors qu’habituellement en cette période, il connait un pic d’affluence de curistes.

Si le complexe en question a été fermé par décision administrative, les autres complexes tout comme les cafés et restaurants ouverts le long de la route principale de la localité de près de 2.000 habitants relevant de la commune de Héliopolis, ont baissé leurs rideaux faute de visiteurs.

Dans une tentative de redonner vie à la localité, des jeunes ont lancé une initiative de désinfection des espaces publics, des cafés et restaurants, dans un geste visant, relève Djilali, un des participants à l’opération, « à rassurer les visiteurs surtout que les deux dames testées positives au Covid-19 sont issues d’une autre wilaya ».

Dans la commune de Hammam Debagh, le site El Araïss, lieu de salons, expositions et attractions pour enfants très prisés en vacances, semblait également désert tout comme les cascades Chellal qui n’ont pas trouvé ce mardi de curistes pour le placer en arrière-plan de leurs photos souvenir.

Au cours d’une réunion tenue lundi, le wali, Kamel Abla a annoncé la suspension de toutes les activités culturelles et de divertissement, la fermeture de toutes les stations thermales et bains collectifs et de toutes les structures culturelles.

Les établissements hôteliers ont été sommés d’acquérir les moyens de désinfection et d’hygiène indispensables, les appareils de détection thermique et matériels de protection de leur personnel, a indiqué la cellule de communication de la wilaya. Selon le gérant d’un des hôtels de Hammam Debagh, les clients qui se trouvaient à l’hôtel ont tous écourté leurs séjours et les agences de voyages ont annulé leurs réservations mais, a-t-il affirmé, «la santé des citoyens reste prioritaire ».<

Articles similaires