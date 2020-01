Une superficie forestière de 880 ha, ciblant 5 forêts importantes de la wilaya de Guelma, a été consacrée pour la production de bois d’eucalyptus, a indiqué jeudi le conservateur des forêts, Boubaker Ouadi. Ce responsable a affirmé, à cet effet, que le plan tracé pour déterminer la manière d’exploiter les eucalyptus situés dans les forêts domaniales de la wilaya et approuvé par la direction générale du secteur, s’étend jusqu’en 2021, ajoutant qu’il est attendu que cette opération, s’inscrivant dans le cadre de l’extension de la production forestière et l’exploitation du bois, contribue à la production d’un total de

62 796 m3 de bois au cours de cette période. M. Ouadi a également fait savoir que cette opération concerne les forêts de Beni Salah, Oued Fragha et Talha relevant de la circonscription forestière de Bouchegouf, la forêt de Koudiat Souda dans la commune de Hamam Debagh et celle de Djebel Haouara dans la commune de Khezara, soulignant qu’une vente aux enchères à enveloppes scellées a été lancée pour exploiter les forêts domaniales de Beni Salah, Houara et Koudiat Souda. Le même responsable a relevé, en outre, que l’exploitation du bois a «bien» commencé dans les forêts de Beni Salah et Haouara, qui renferment d’importantes quantités d’eucalyptus et de chênes-liège, assurant que cette opération devrait permettre de produire plus de 21 000 m3 de bois d’eucalyptus. Par ailleurs, il est prévu que l’exploitation du bois d’eucalyptus s’étende à toutes les zones programmées à l’horizon 2021, a précisé le conservateur des forêts de Guelma, qui a assuré que la mise en place du conseil professionnel du bois et du liège au cours de l’année écoulée a permis de donner «une forte impulsion à l’exploitation des richesses forestières conformément à la loi».

Articles similaires