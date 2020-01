Trois ouvrages d’art seront réalisés dans le cadre du projet de doublement de la route nationale RN-20 reliant Guelma à Constantine dont la première tranche est en cours d’exécution, a indiqué samedi le directeur des travaux publics, Slimane Khelafa. Mise en chantier fin 2018, cette première tranche de 30 km entre Medjaz Amar et Oued Zenati nécessite la construction de deux ouvrages d’art de 133 mètres de long chacun dont les travaux ont été lancés pour enjamber l’oued Seybous et l’oued Charef, selon les explications données par ce responsable au wali Kamel Abla lors de son inspection du projet. Un troisième ouvrage qui sera une trémie de 111 mètres dont 26 couverts sera prochainement réalisé au point de raccordement de la RN-20 au chemin de wilaya CW-122 vers Hammam Debagh, selon la même source. Sur site, le wali a insisté sur le respect du délai de réception de ce projet prévu «juin prochain» ainsi que sur la qualité des travaux de ce projet qui mobilise, a-t-il noté, 5,5 milliards DA. Le wali a fait savoir qu’une exploitation partielle du projet sera autorisé «début juin prochain» pour atténuer la pression du trafic sur cet axe traversé quotidiennement par plus de 38.000 véhicules. La seconde tranche de doublement de cette voie qui porte sur 16 km entre Oued Zenati et les limites de la wilaya de Constantine n’a encore pas été lancé. n

