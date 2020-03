L’entraîneur espagnol de Manchester City Pep Guardiola a fait un don d’un million d’euros pour l’achat de matériel médical en Espagne, fortement affectée par la pandémie de coronavirus, a annoncé le collège médical de Barcelone mardi.

L’ancien entraîneur du FC Barcelone a donné cet argent au collège médical de Barcelone pour acheter «du matériel médical dont manquent actuellement les centres de soins en Catalogne», a dit l’organisme dans un communiqué. Le don servira également à l’achat de ventilateurs pour les patients et d’équipements de protection pour les personnels de santé dans cette région du nord de l’Espagne dont Pep Guardiola est originaire.

Messi a fait de même

La clinique hospitalière de Barcelone a quant à elle fait savoir qu’elle avait reçu un don du sextuple Ballon d’or Lionel Messi, capitaine du FC Barcelone.»Merci Leo pour ton soutien et ton engagement», a réagi la clinique sur Twitter.

Le don de la star argentine s’élèverait également à un million d’euros, selon le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo.L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus avec 2.696 décès et près de 40.000 personnes contaminées, selon les derniers chiffres communiqués mardi. Le pays est entièrement confiné.

Articles similaires