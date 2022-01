Ce mardi, en plus de l’entrée en lice de l’Algérie dans la CAN-2021 face à la Sierra Leone (14H) dans le groupe «E», il y aura les deux matchs de la poule «F». Dans le premier, deux géants d’Afrique vont s’affronter. Il s’agit de l’Egypte et du Nigeria qui se produiront à Garoua. Cette grosse affiche se déroulera dans l’antre de Roumbé Adjia à partir de 17H.

Par Mohamed Touileb

Il est certain que ni les Nigérians ni les Egyptiens ne voudront prendre la compétition par le mauvais bout. Cette empoignade haletante sera déjà décisive pour savoir dans quel ordre de qualification pourraient se classer les deux prétendants du jour. Surtout quand on sait que les deux autres sélections qui complètent le quartet sont le Soudan et la Guinée-Bissau confrontées, dans le même stade, à 20H.



Salah, l’arme des «Pharaons»

Arbitré par Bakary Gassama, le duel verra la présence de joueurs comme Mohamed Salah. La star des «Pharaons» semble déterminée à emmener son pays le plus loin possible dans cette édition après l’échec lors de l’opus 2019 à domicile. «Je rêve de gagner un titre avec mon pays.

Je fais toujours de mon mieux pour parvenir à réaliser cet objectif. On a un bon entraîneur et une bonne équipe et on espère pouvoir aller chercher ce titre», a avoué l’ailier de Liverpool, qui fait un début de saison tonitruant avec ses 23 buts et 11 passes décisives en 26 matchs en club.

Celui qui fait partie des trois finalistes en compagnie de Lewandowski et Messi pour le trophée de The Best FIFA 2021 a aussi précisé qu’il se considère «comme un joueur dans un dispositif. Je ne pense pas que je suis le joueur le plus dangereux et je suis là pour être au service de l’équipe». Il est clair que les octuples champions d’Afrique voient en lui un atout majeur pour essayer de décrocher une 9e couronne après 11 ans de disette. Pour rappel, l’Egypte était parvenue à aligner 3 CAN de suite (2006, 2008 et 2010) avant de connaître un sacré trou d’air.



Les incertitudes des «Super Eagles»

De son côté, le Nigeria se présente chez le voisin camerounais avec la détermination de faire mieux que lors de la dernière séquence. En effet, c’est l’Algérie qui avait éliminé, en demi-finale sur le mémorable coup franc de Riyad Mahrez, les «Super Eagles». Emmenés par l’attaquant Ahmed Musa, qui a assuré qu’il disputera «sa dernière CAN» en conférence de presse hier, les Nigérians avaient enregistré une 3e consécration en 2013 en Afrique du Sud sous la houlette du regretté Stephen Keshi.

Il y a deux ans et demi, c’est Gernot Rohr qui les drivait. Mais l’entraîneur allemand a été remercié juste avant l’entame de la CAN-2021 bien qu’il ait qualifié l’équipe pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar. Est-ce que la décision était sage sachant qu’il était en place depuis 5 ans et demi. C’est ce qu’on verra dès aujourd’hui pour le premier test officiel et à enjeu sans lui.

Matchs du groupe F

Au stade Roumdé Adjia (Garoua) : Nigeria – Egypte (17H)

Au stade Roumdé Adjia (Garoua) : Soudan – Guinée-Bissau (20H