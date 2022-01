Comme le veut la tradition, le pays hôte ouvrira le tournoi. Ainsi, le Cameroun donnera la réplique au Burkina Faso dans ce qui constitue déjà l’une des affiches de ce premier tour. L’explication est prévue à partir de 17H au stade d’Olembe. Et c’est l’Algérien Mustapaha Ghrobal qui aura l’honneur d’être au sifflet de ce match inaugural.

C’est avec l’ambition de succéder à l’Algérie que les Camerounais vont aborder cette 33e édition qui se tiendra à domicile. Les « Lions Indomptables » chercheront certainement à montrer leurs crocs et à définir leur territoire sur leurs terres. Pour cela, il faudra se défaire des Burkinabés qui sont loin d’être une victime expiatoire. En effet, les « Etalons » ont montré beaucoup de qualité. On a pu voir ce dont ils sont capables quand ils ont défié notre équipe nationale dans la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le fait d’évoluer à l’extérieur ne semble pas trop déstabiliser les camarades de Zakaria Sanogo qui étaient venus donner du fil à retordre aux Fennecs à Tchaker en novembre dernier. Pour rappel, l’explication s’était soldée par un score de parité 2-2.



Ambition commune, palmarès distincts

En deux confrontations, les camarades de Riyad Mahrez n’étaient pas parvenus à les dominer. C’est pourquoi leurs adversaires du jour devraient faire très attention pour ne pas être surpris. D’ailleurs, le sélectionneur du Burkina, qui n’a jamais remporté cette épreuve, sait que son groupe a un énorme potentiel : « Notre équipe fait partie des trouble-fête. Nous avons une équipe jeune mais très talentueuse. Un groupe de joueurs ambitieux avec une grande solidarité et un bel esprit d’équipe. Compte tenu de ces valeurs, nous pouvons créer des surprises », assure Kamou Malo. Cette approche décomplexée est à prendre très au sérieux.

Néanmoins, Antonio Conceiçao, son homologue au Cameroun, est, pour sa part, déterminé à mener ses troupes jusqu’à l’étape ultime : « Nous n’avons qu’un seul chemin : gagner, gagner et gagner. C’est ce qu’on m’a mis sur la table quand j’ai signé mon contrat : arriver au moins en finale de la CAN, tout faire pour la gagner et aussi qualifier l’équipe pour la prochaine Coupe du monde (via les barrages prévus en mars). Nous sentons bien que le peuple et l’historique du Cameroun nous y obligent. Cela place la barre assez haut, mais nous sommes convaincus de pouvoir atteindre ces objectifs », prévient le technicien portugais de la sélection consacrée à 5 reprises. Désormais, il faudra faire les preuves dans un quartet abordable qui compte le Cap Vert et l’Ethiopie qui s’expliqueront plus tard dans la soirée (20H).

M. T.

