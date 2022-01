Par Mohamed Touileb

Vainqueur au forceps lors de leur première sortie contre le Burkina Faso (2-1), le Cameroun est déjà devant une belle occasion pour se hisser en huitièmes de finale de la CAN-2021 qu’il organise. Pour cela, il suffira de s’imposer, aujourd’hui à partir de 17H, contre l’Ethiopie au stade Olembe.

C’est grâce à deux penalties transformés par le buteur Vincent Aboubakar que les «Lions indomptables» ont pu définir leur territoire lors d’une première sortie, où la charge émotionnelle était très conséquente. Loin de la crispation de l’entame du tournoi, les Camerounais ont l’occasion de confirmer leur premier résultat et se qualifier d’ores et déjà à la prochaine étape de la compétition.

Pour cela, la sélection quintuple championne d’Afrique devra l’emporter contre les Ethiopiens, qui ont été dominés lors de la première journée. En effet, le Cap-Vert a pu les battre sur la plus petite des marges en étant en supériorité numérique pendant presque toute la partie. Cette fois, les «Walya» pourraient se battre à forces égales sur le plan numérique.

Le Burkina Faso doit se relancer

Le Cameroun a bonne foi pour ajouter 3 nouvelles unités au compteur. «On avait l’obligation de gagner, a-t-il poursuivi. Mais après 15 à 20 minutes d’observation, notre équipe a bien réagi. Et on a réussi un match intéressant devant un adversaire difficile. J’ai donc une opinion positive de nos débuts. L’Ethiopie est une équipe plus accessible que le Burkina et même que le Cap-Vert, mais c’est une équipe déterminée. Et ce ne sera pas simple», estime le milieu de terrain Samuel Oum Gouet.

Dans l’autre explication, les Burkinabés auront à cœur de se racheter face au Capverdiens dans la même enceinte (20H). Les «Etalons» n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent rallier la prochaine étape de l’épreuve continentale. Toutefois, ils devront faire sans leur star Bertrand Traoré, contaminé par le Coronavirus et forfait pour cette explication. Le sociétaire d’Aston Villa était passeur décisif lors du match précédent. C’est pour dire que Kamou Malo devra composer sans un élément important. n

Programme

du jour

Groupe A

Au stade Olembe : Cameroun – Ethiopie (17H)

Au stade Olembe : Cap-Vert – Burkina Faso (20H)