Saisie de 57 véhicules appartenant à Mahiedine Tahkout d’une valeur de plus 200 milliards de centimes

Son goût des voitures de luxe dépasse tout entendement. En effet, les services de sécurité viennent de découvrir encore d’autres caches de superbes berlines appartenant à l’ancien homme d’affaires Mahieddine Takhout en détention. Aussi à la lumière des éléments d’enquêtes, suite à un démantèlement d’un groupe de criminels spécialisé dans des opérations de corruption et de blanchiment d’argent, il a été découvert que ce groupe entretenait des relations avec Mahieddine Takhout. Lequel a été condamné à purger plusieurs années d’emprisonnement.

Pour le détail, un communiqué des services de sécurité révèle que la mise hors d’état de nuire de cette bande a permis la récupération de 57 véhicules de différentes marques, appartenant à l’ancien homme d’affaires, dont 54 véhicules de luxe d’une valeur financière totale de près de 200 milliards de centimes. Cette même source indique que le prix de l’une d’elles dépasse 12 milliards de centimes.

On lit en outre que des biens immobiliers acquis par le gang ont été identifiés et mis sous scellés comme il a été procédé à la saisie d’une importante somme d’argent en liquide, soit 1 milliard et 935 millions de centimes. On apprend que la saisie de ces véhicules s’est opérée au niveau de plusieurs garages où ils étaient dissimulés dans plusieurs wilayas, à savoir Alger, Annaba, Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Bouira, Tipasa, Blida et Chlef.

La Direction générale de la Sécurité nationale rappelle enfin qu’elle a mené, en mars dernier, une opération similaire qui s’est soldée par la saisie de 507 véhicules de diverses grandes marques appartenant à Mahieddine Tahkout.

