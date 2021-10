Le directeur de la Prévention et de la Promotion de la santé au ministère de la Santé, Djamel Fourar a fait état dimanche à Alger de l’importation, octobre en cours, de plus de 2 millions de doses de vaccin anti-grippal, annonçant le lancement de la campagne de vaccination 20 jours après réception du produit. S’exprimant en marge d’une journée d’étude organisée par la tutelle à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre, M. Fourar a fait savoir que le ministère devra lancer la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, comme chaque année, 20 jours après la réception par l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) des premières doses du vaccin.

Quant à la campagne de vaccination anti-covid-19, il a assuré que les différents types de vaccins sont disponibles «en quantités suffisantes» et que le ministère de la Santé maintenait la campagne pour réduire les cas de contaminations et prévenir la société contre une éventuelle 4e vague. En chiffres, plus de 10.500.000 citoyens âgés de plus de 18 ans ont été vaccinés jusqu’à hier samedi, soit 52% de la population ciblée, a-t-il relevé. Revenant sur la vaccination des enfants, M. Fourar a indiqué que le Comité scientifique «n’a toujours pas donné d’instructions concernant cette catégorie», rappelant que les efforts des pouvoirs publics sont axés sur les citoyens de 18 ans et plus. Les autorités publiques ont ciblé, depuis la réception des premières doses, la vaccination de 70% de la population pour endiguer la propagation du virus, a-t-il conclu. <

Articles similaires