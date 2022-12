Par Sihem Bounabi

Un appel au respect des gestes barrières et à la vaccination contre la grippe saisonnière et les rappels de vaccin anti-covid, surtout pour les personnes les plus vulnérables, a été lancé par plusieurs spécialistes de la santé qui alertent sur la virulence de la grippe de cette année et l’apparition de nouveaux sous-variants d’Omicron.

Le professeur Riadh Mahyaoui, membre du Comité scientifique du suivi de la pandémie de la Covid-19 en Algérie, a lancé, hier, un appel pour le retour aux mesures préventives comme le port du masque et la vaccination afin de protéger les personnes vulnérables dans un contexte marqué par la forte propagation, pour ce mois de décembre, du virus de la grippe saisonnière, notamment avec la propagation de nouveaux sous-variants d’Omicron dans 65 pays à travers le monde.

Intervenant sur les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale, le professeur Riadh Mahyaoui estime que même si la situation épidémiologique de Covid-19 est stable, mais avec la forte augmentation du nombre de cas de grippe saisonnière ces derniers jours, il devient plus que nécessaire d’appliquer les mesures préventives afin d’anticiper tous risques de complications, en particulier, pour les personnes immunodéprimées. Ces risques sont accentués par la baisse des températures et la propagation des virus hivernaux, en plus de la propagation des nouveaux sous-variants d’Omicron.

Dans ce contexte, le professeur Riadh Mahyaoui se désole que les Algériens aient délaissé les gestes barrières et les tests de dépistage de la contamination à la Covid-19. «Persuadés que la pandémie du coronavirus est derrière nous alors qu’elle est toujours présente. Les gestes de protection contre la contamination au virus restent nécessaires et indispensables.»

De son côté, Dr Mohammed Yousfi, président de la Société algérienne d’infectiologie et chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Boufarik, a également appelé à la vigilance et au respect des mesures préventives dont la vaccination contre la covid mais également contre la grippe saisonnière.

Dans une déclaration, Dr Mohamed Yousfi a souligné la nécessité d’une quatrième dose du vaccin anti-covid pour les personnes vulnérables qui ont reçu la troisième dose, pendant une période de 9 mois. Il explique que cela s’inscrit dans le cadre de la stratégie préventive qui cible les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et celles dont l’immunité est affaiblie comme les malades du sida.



Nécessité de la double vaccination contre la covid et la grippe

Le Dr Mohamed Yousfi a tenu à préciser que la vaccination contre la Covid, qui protège des formes graves de la contamination à la covid-19, ne protège pas contre la grippe saisonnière, d’où l’importance pour les personnes vulnérables précitées de se faire également vacciner contre la grippe saisonnière.

Ceci d’autant plus que le virus de la grippe saisonnière revient avec force cette année après le recul du virus de la covid, annonçant une forte augmentation des cas de grippe saisonnière au cours de ce mois de décembre et qui se poursuivra jusqu’au mois de février prochain avec un fort risque d’apparition de formes compliquées chez les personnes vulnérables, d’où l’urgence de se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Dr Bekkat Berkani, pneumologue et président du Conseil de l’Ordre national des médecins, a également alerté sur les risques de conséquences désastreuses, notamment pour les personnes vulnérables suite à l’abandon des mesures préventives par la majorité de la population. Il souligne à ce sujet «le laxisme enregistré dans le respect des mesures préventives contre le coronavirus en particulier pour les groupes vulnérables qui sont les plus ciblés par des infections entraînant des risques élevés allant jusqu’à la mort». Il insiste de ce fait sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser cette catégories de personnes sur la nécessité d’accélérer la vaccination contre la grippe saisonnière et de prendre une dose supplémentaire de vaccin contre la Covid-19 pour ceux dont la dernière dose de vaccin contre le covid remonte à plus de six mois.

Le président du Conseil de l’Ordre national des médecins tient à souligner que «malgré la relative stabilité enregistrée dans la situation épidémiologique en Algérie, les risques vont augmenter à l’approche de l’hiver et de la propagation des virus respiratoires, en particulier de la grippe saisonnière, qui a commencé à se propager ces derniers jours, sachant qu’il reste encore beaucoup de temps pour enregistrer le pic du total des infections possibles au fil des jours».

Il insiste ainsi sur le fait que pour les personnes vulnérables «il est obligatoire de revenir à l’adoption de mesures préventives, telles que le port de masque de protection, en particulier dans les espaces publics et les rassemblements, tels que les bus, mariages, funérailles, marchés, pour éviter toute possibilité d’infection, ainsi que de se laver les mains périodiquement et de maintenir une distanciation physique autant que possible, jusqu’à ce que les niveaux de risques actuels diminuent», insistant que ces mesures préventives, malgré leur simplicité, peuvent sauver des vies et épargner d’importantes pertes humaines.

Il est à noter que l’alerte et l’appel à la vigilance lancés par plusieurs spécialistes de santé font écho aux récents avertissements lancé par le Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a révélé l’enregistrement, la semaine dernière, d’un total de 8 500 décès dans le monde dus au coronavirus en une semaine. Il a également alerté à la propagation de plus de 500 sous-variants d’Omicron, qui sont tous hautement contagieux et des mutations qui peuvent franchir plus facilement les barrières immunitaires, bien qu’elles causent des complications de santé moins graves que les mutations précédentes.

L’OMS a également mis en garde contre les risques d’émergence de nouveaux variants préoccupants susceptibles de se propager très rapidement et de remplacer l’Omicron actuellement en vigueur et pouvant entraîner de nombreux décès. n

