Une grève générale estprévue mercredi dans la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée en signede deuil après l’assassinat mardi de trois Palestiniens par les forces del’occupation israélienne, ont annoncé les autorités de la ville deNaplouse.Plus tôt, le ministère palestinien de la Santé a indiqué dans uncommuniqué que les soldats de l’occupation avaient assassiné trois hommespalestiniens en Cisjordanie occupée, sans donner plus de détails.

Pour sa part, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamnéune «exécution» commises par les forces de l’occupation dans la ville deNaplouse.Dans un communiqué de presse, le ministère a considéré que ce crime faitpartie d’une série d’exécutions de Palestiniens par les forces del’occupation, commises selon les instructions des hauts responsablesmilitaires de l’entité sioniste.

«Ces crimes reflètent le racisme et les harcèlements agressifs par lesforces de l’occupation contre les Palestiniens innocents et désarmés, lestuant sous de faux prétextes», a ajouté le ministère soulignant que «lesilence de la communauté internationale face aux violations commises parl’occupation sioniste et ses colons les encourage à commettre plus decrimes contre les Palestiniens». n

