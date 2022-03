Par Milina Kouaci

Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’Education (Cnapeste) est à sa septième semaine de grève cyclique de deux jours. Les protestataires ont observé, hier et avant-hier, une grève nationale afin de satisfaire leurs revendications socioprofessionnelles.

A son premier jour de grève, le plus haut taux de suivi a été enregistré dans le cycle secondaire, tandis que le plus bas a été enregistré dans le cycle primaire. Dans le cycle secondaire, le taux de suivi oscillait entre 60% à 95 %. Dans le cycle moyen, il oscillait entre 30 % et 75 %, tandis que dans le cycle primaire, le taux allait de 3 à 30 %. Mais en dépit du suivi mitigé du mot d’ordre, les élèves, dont les enseignants sont affiliés à cette organisation syndicale, ont été privés de deux jours de cours, alors que moins de trois semaines les séparent des compositions du deuxième trimestre.

Le syndicat, qui a convoqué des AG au premier jour de la grève, a tenu hier des conseils de wilaya et exprimé à maintes reprises son intention de recourir à tous les moyens de pression pour la concrétisation de ses revendications.

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, s’est récemment, engagé à solutionner les problèmes et les revendications exprimés par le personnel du secteur. Il a indiqué que son département travaille sans relâche pour surmonter les difficultés et résoudre les problèmes du secteur conformément aux lois en vigueur. Il a également expliqué que le gouvernement était en passe de concrétiser les décisions du Président concernant l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs, y compris ceux de l’Education nationale. De son côté, le Cnapeste a réitéré son appel à la prise en charge totale de ses préoccupations afin d’assurer une vie digne aux enseignants.

Le Cnapeste dénonce notamment «la baisse du pouvoir d’achat et la gravité de la situation sociale actuelle», soulignant la nécessité de revaloriser les salaires des enseignants. Il soulève également des revendications socioprofessionnelles liées notamment au logement, à la retraite, aux œuvres sociales, à la médecine du travail, la révision de la prime de zone et la garantie des libertés syndicales.

