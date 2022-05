Les inspecteurs du travail ont entamé, dimanche, une grève nationale de deux jours en réponse à l’appel du Syndicat national autonome des inspecteurs du travail (Snait) en raison des conditions socioprofessionnelles. Ce mouvement de protestation a connu, selon ses initiateurs, une «adhésion massive» au mot d’ordre dont le taux a été estimé à 75%, indique le syndicat dans un communiqué rendu public.

Ces derniers déplorent une «absence totale des moyens de travail» et revendiquent la révision des lois qui régissent la profession d’inspecteur du travail ainsi que d’opérer une réforme dans ce corps. Le syndicat estime que ses revendications sont légitimes et exprime son «optimisme» quant à la dernière réunion tenue avec le ministère de tutelle. Une réunion au cours de laquelle, le ministre a reconnu la «légitimité de nos revendications», ajoute la même source. Cette corporation de 1 200 inspecteurs est disposée au dialogue et au débat.

Il y a lieu de rappeler que le Snait a été signataire, avec d’autres organisations syndicales, d’un appel à la grève dans les différents secteurs de la Fonction publique pour les 26 et 27 avril dernier, avant qu’il ne renonce à cette action, au lendemain de l’annonce du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d’une augmentation salariale pour janvier 2023.

