La Coordination nationale des enseignants du primaire a entamé, hier, la première journée de la grève cyclique hebdomadaire qui dure maintenant depuis le mois d’octobre dernier. Une source responsable de cette organisation revendicative parle d’un taux d’adhésion qui a atteint 50% sur le plan national. Un sit-in national est prévu aujourd’hui devant l’annexe de la tutelle à Ruisseau (Alger). La même source, qui a préféré garder l’anonymat, souligne que ce taux a même été de 60% dans les wilayas d’Alger, Tizi-Ouzou, Bouira et Bordj Bou-Arréridj.

La Coordination nationale des enseignants du primaire, peu connue et non accréditée, revendique l’application immédiate, avec effet rétroactif, du décret présidentiel 14-266 paru en 2014, qui attribue l’échelon 12 aux enseignants du primaire, et ce en attendant de procéder à une unification de la classification avec les autres paliers. Les enseignants grévistes réclament aussi la suppression des charges non pédagogiques. A défaut, ils revendiquent une compensation financière.

A la question de savoir si cette coordination va se transformer en syndicat, notre source nous répondra que cette option est « écartée par la coordination pour la simple raison que nous ne voulons pas être accusés par la base comme étant des responsables syndicaux qui négocient leurs propres intérêts ». Notre interlocuteur ajoutera que la mission de cette coordination « prendra fin une fois les revendications satisfaites », car, rappellera-t-il, « c’est ce que nous avons décidé lors de notre première réunion en octobre dernier ». n

