L’Union nationale des Boulangers (UNB) relevant de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a démenti, mercredi dans un communiqué, les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux sur une grève des boulangers, appelant ces derniers à ne pas céder aux rumeurs «colportées sans fondement». Le président de l’UNB, Youcef Guelfat, a appelé tous les boulangers à travers le territoire national «à ne pas céder à ces rumeurs tendancieuses et malveillantes, dont les auteurs cherchent à attenter à la sécurité et à la stabilité du pays, et l’économie nationale, et à manipuler les citoyens», souligne le communiqué. «Ces rumeurs visent également à nuire à l’UNB, à ses structures et à ses cadres à travers la dispersion de ses adhérents à des fins politiques et des visées basses, dont les responsables sont connus tant à l’intérieur qu’a l’extérieur du pays», poursuit la même source. Rappelant que «l’UNB oeuvre en coordination avec l’UGCAA à la protection du consommateur et à la défense des droits des boulangers dans le cadre de la loi, et conformément à la stratégie du Gouvernement et le programme du président de la République», la même source assure que «le pain est disponible dans toutes les boulangeries du territoire nationale».

