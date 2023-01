PAR MILINA KOUACI

Les étudiants de quelques Ecoles normales supérieures (ENS) campent sur leurs revendications et réclament la réhabilitation de leurs droits pour mettre fin à la grève qui persiste. La principale revendication est le recrutement direct, le règlement de la situation des diplômés qui travaillent par détachement et la mise en place d’une plateforme numérique pour garantir la «transparence» dans le recrutement.

La décision de titulariser les enseignants contractuels du secteur de l’Education a créé une situation de crise et de malaise au sein des ENS. La grève entamée le 12 décembre dernier dure dans plusieurs écoles, de Laghouat, Skikda, Constantine, Sétif.

Hier, la Coordination des organisations estudiantines (Ugel-ONSE-MNEA) de l’ENS de Kouba a, dans un communiqué rendu public, interpellé le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour prendre en charge les revendications des étudiants et mettre fin à la grève des Normaliens. Ils exigent à nouveau le règlement de la situation des enseignants qui travaillent par détachement et demandent le recrutement direct pour les diplômés de ces écoles. Ils réclament dans ce sens de mettre en place une plateforme numérique des postes réservés aux diplômés des ENS pour leur recrutement en «toute transparence» et d’intégrer les diplômés dans les cycles pour lesquels ils ont été formés.

La Coordination a, en effet, dénoncé «les dépassements» enregistrés au niveau de certaines directions de l’Education. «Nous avons constaté l’existence de postes vacants accordés aux enseignants contractuels, alors que les diplômés des ENS, qui sont prioritaires, travaillent par détachement», indiquant ainsi qu’ils sont contre ces «pratiques injustes». «Lorsque la direction de l’Education remet au diplômé la décision de nomination, elle lui signifie qu’il n’y a pas de postes vacants dans le cycle pour lequel il a été formé, ce qui le contraint à opter pour le détachement loin de son lieu de résidence. Mais après la décision de M. Tebboune de permaniser les enseignants contractuels, on constate que des contractuels ont été intégrés dans des postes vacants, relevant du même lieu de résidence du diplômé de l’ENS et de sa même spécialité», s’insurgent les étudiants. Ces derniers exigent ainsi que le ministère de l’Education nationale s’exprime sur le planning de recrutement des diplômés des ENS pour les prochaines années, notamment en raison «de la diminution du nombre de postes vacants et du nombre important de recrutés par détachement». Ils demandent dans un autre volet au ministère de l‘Enseignement supérieur de valoriser les diplômes.



Les étudiants reprennent aujourd’hui à Sétif

Alors que les ENS de Skikda, Constantine et Béchar continuent de boycotter les examens, les étudiants de Sétif ont décidé de reprendre les cours dès aujourd’hui et ce, à l’issue d’une rencontre avec les organisations estudiantines, les représentants des étudiants et les responsables de l’école. Cette réunion a marqué la fin de la grève. Il est «insensé» de persister à revendiquer le recrutement direct et d’exprimer des inquiétudes quant à la réduction des possibilités d’emploi après la titularisation de 62 000 enseignants contractuels de l’Education, en dépit des assurances du président de la République, le 23 décembre dernier», indique un communiqué rendu public. Le président de la République s’était engagé à cette date à trouver un emploi à chaque diplômé de l’ENS.

Quant à la valorisation du diplôme, les étudiants rappellent, en citant le directeur de l’ENS, qu’un bac +3 et un bac +4 permet de s’inscrire pour un master et bac +5 pour le doctorat, et que l’attestation de réussite de l’ENS offre la «particularité» du recrutement direct.

Concernant le recrutement par détachement, il s’agit d’une proposition des diplômés des ENS en 2018, pour prendre en charge «temporairement» l’excédent des diplômés du cycle secondaire et ceux de l’enseignement moyen dans une moindre mesure. «Ce problème est résolu avec la décision de limitation de l’accès aux ENS depuis 2020 qui se fait en fonction des besoins du secteur de l’Education en matière d’enseignant».

La direction de l’école, ajoutent les étudiants, s’est engagée toutefois à soulever cette préoccupation à la tutelle. n

