Le professeur Tahar Rayane, président de la Société algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation, a fait savoir, hier, que la capacité du système de santé à programmer des greffes de rein est, aujourd’hui, à un niveau particulièrement bas.

Par Nadir Kadi

Le président de la Société algérienne de néphrologie déclare en ce sens que «le nombre de greffes diminue chaque année (…) Pas plus de 50 l’année dernière» et ajoute que la perspective pour 2022 est également négative.» Durant ce premier trimestre, le nombre est également insignifiant par rapport à la demande», a-t-il fait savoir lors de son passage sur les ondes de la Chaîne III.

Le pays, qui réussissait en 2017 et 2018, à programmer en moyenne près de 300 opérations de greffes, comptabilise pourtant «15 000 patients sur les listes d’attente (…) Une partie pour une greffe grâce à un donneur vivant apparenté et d’autres qui attendent une greffe à partir d’un rein prélevé sur un donneur décédé». Le règlement de la question serait en ce sens une «urgence» pour le professeur Tahar Rayane, d’autant que 12% de la population algérienne souffrent de diabète à ses divers stades ; une des principales maladies pouvant entraîner la nécessité d’une greffe de rein.

Baisse des capacités qui ne serait pas une conséquence de la crise de la Covid-19, du moins pas de manière significative. Tahar Rayane dénonce en ce sens l’erreur et la facilité d’imputer la situation sanitaire à la seule pandémie : «La crise de Covid n’explique pas tout (…) Maintenant, dès qu’il y a un problème, on pense que la Covid en est la cause.» Ainsi, dans les faits, le ralentissement du nombre de greffes s’expliquerait, selon le professeur, par des considérations d’ordre administratif et organisationnel, qu’on peut légitimement considérer comme surprenantes : «Le Conseil scientifique de l’Agence nationale des greffes ne s’est pas réuni depuis deux ans. Or, il est le ‘’cerveau’’ de l’agence. «. Par ailleurs, cette Agence nationale des greffes serait victime «d’un problème de casting (…) Actuellement, elle est en hibernation et ne fournit aucune initiative, notamment au sujet des prélèvements sur personne décédée». Cette situation, que regrette Tahar Rayane, marquerait en ce sens le manque de résultats actuels de la «trentaine de spécialistes» du Conseil scientifique de l’agence : «Il y a seulement 3 ans (…) chacun donnait son avis pour prévoir, fixer les objectifs… malheureusement, tout s’est arrêté.»

Situation difficile en ce qui concerne les chances de greffe, M. T. Rayane précise toutefois que les capacités de dialyse sont «heureusement» bonnes : «les malades sont très bien dialysés (…) Cela est possible grâce aux équipes médicales, paramédicales et à l’industrie pharmaceutique nationale». Quant aux solutions proposées par le président de la Société algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation, elles restent logiquement axées sur le renforcement des capacités du système de santé à former des équipes de qualité. Le responsable explique, en effet, que des «équipes chirurgicales» ont été déstabilisées ces dernières années par «le choix de chefs de services pas à la hauteur». Et plus grave encore, Tahar Rayane ajoute : «A Blida, nous avions une très bonne équipe qui a été remplacée par une autre qui apprenait, je dis bien qui apprenait, sur de nouveaux malades. Bien sûr, cela est une catastrophe quand on est sans apprentissage et sans expérience». Appelant en ce sens à «corriger les défaillances» du système de gestion des greffes d’organes, le professeur T. Rayane fait également savoir que plusieurs projets en ce sens sont restés dans les cartons, notamment la création du fichier national des donneurs, celui du refus ou encore le chantier de l’informatisation des centres d’hémodialyse… «Il faut redonner l’espoir aux patients qui attendent un rein, mais pour cela il faut faire bouger les choses».

Le responsable a également demandé hier à ce que des campagnes de sensibilisation au don d’organes soient programmées par les responsables du secteur.

Tahar Rayane annonce en ce sens que la structure qu’il dirige organisera, le 10 mars prochain «journée internationale du rein», un marathon visant à faire passer le message : «J’espère qu’à partir de 2023 il y aura des caravanes de promotion (…) Nous sommes en train de nous substituer à l’agence pour le don d’organe, ces événement font normalement partie de ses prérogatives». L’objectif pour le président de la Société algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation est, aujourd’hui, d’élargir les capacités de prélèvement d’organes en multipliant le nombre de personnes qui acceptent de les donner après leur décès : «Nous faisons des greffes à partir de donneurs vivants, mais il ne faut pas oublier que plus de 60% ne trouvent pas de donneurs, on ne peut pas les laisser indéfiniment sous dialyse.» <