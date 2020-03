Le PAOK Salonique a été pénalisé de sept points en championnat pour actionnariat commun avec un autre club de première division, Xanthi, a annoncé jeudi le comité disciplinaire de la Ligue grecque. Xanthi se voit retirer 12 points à la suite de cette décision, qui secoue à nouveau le football grec, dans la tourmente après de multiples scandales qui ont entraîné l’intervention du gouvernement et de l’UEFA.

En décembre, l’Olympiakos, autre grand club grec, avait accusé Ivan Savvidis, propriétaire du PAOK, de détenir par un membre de sa famille des parts de Xanthi, pratique illégale passible de relégation. Le PAOK a dénoncé un «coup monté» de son grand rival et l’affaire a amené le gouvernement grec, écartelé entre deux puissants et sulfureux présidents de club, à intervenir pour assouplir les sanctions en cas d’actionnariat commun. Les deux clubs peuvent faire appel de la décision. Sportivement, la mesure fait les affaires de l’Olympiakos, qui compte 66 points en championnat et accentue encore son avance sur le PAOK, deuxième, qui recule de 59 à 52 points.

