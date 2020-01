Le gouvernement grec de droite a annoncé hier la radiation de ses rangs de son eurodéputé Théodoros Zagorakis, ancienne star du football grec, sur fond de polémique entre les deux principaux clubs du championnat le PAOK Salonique et l’Olympiakos Le Pirée.

Théodoros Zagorakis, ancien international grec et devenu eurodéputé, a été radié de cette fonction par le gouvernement de son pays. La raison ? Le champion d’Europe 2004 a critiqué une recommandation d’une instance sportive indépendante grecque, préconisant la relégation de son ancien club, le PAOK. Ancien président du PAOK, Théodoros Zagorakis, qui avait été élu pour un deuxième mandat au Parlement européen, a qualifié «de farce» cette recommandation et menacé de quitter son parti la Nouvelle-Démocratie pour devenir eurodéputé indépendant.

«Le gouvernement ne peut pas accepter le chantage», a lancé Stelios Petsas, porte-parole du gouvernement lors de son point de presse hebdomadaire. «Le Premier ministre (Kyriakos Mitsotakis) a ordonné la radiation de Théodoros Zagorakis du parti de la Nouvelle-Démocratie (droite ndrl)», a-t-il poursuivi. Lundi, la Commission des sports professionnels, une instance grecque indépendante, a préconisé la relégation des clubs de football du PAOK Salonique, actuel leader du championnat de Grèce, et de Xanthi, au motif qu’ils seraient liés par un même actionnaire.

« Cette décision a pour seul but de ternir l’histoire du PAOK»

Cette instance indépendante a statué après une plainte de l’Olympiakos accusant le propriétaire russe du PAOK, Ivan Savvidis, de détenir également une partie du club de Xanthi, ce que l’intéressé à nié. La balle est maintenant dans le camp de la Ligue de football, qui devra ou non prononcer la relégation des deux clubs. Le PAOK est leader du championnat de Grèce avec 52 points en 21 journées, un de plus que l’Olympiakos, son dauphin.

«Cette décision a pour seul but de ternir l’histoire du PAOK, l’équipe qui a mis un terme à la domination de l’Olympiakos. Ils ont tenté plusieurs fois d’abattre le PAOK et se sont à chaque fois enfoncés un peu plus dans la boue», a fortement réagi le PAOK dans un communiqué.

