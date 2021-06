Cinq (5) personnes, gravement brulées lors de l’incendie qui s’était déclaré il y a une dizaine de jours à Bechar à l’intérieur du conteneur d’un camion de livraison de denrées alimentaires, sont décédées à l’unité des grands brulés de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la Santé et de la Population de Bechar. «Les victimes de ce déplorable accident, qui ont été évacuées en urgence vers l’unité spécialisée en soins des grands brulés à Oran, sont toutes décédées à la suite des graves brûlures (3e degré), après avoir été prises en charge durant plusieurs jours par les spécialistes de cette même structure médicale spécialisée», a précisé le responsable du service de prévention médicale et de la communication à la DSP, Brahim Benabderrahmane. Avant leur évacuation et dès leur admission au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital ‘’Tourabi Boudjemaa’’ à Bechar, les victimes avaient été soumises à des soins préliminaires par des médecins et personnels paramédical de l’hôpital’’, signale M.Benabderrahmane. Leur décès a pour origine un incendie qui s’est déclaré le 19 juin à l’intérieur du conteneur d’un camion de livraison de denrées alimentaires au niveau du quartier ‘’Zaouïa’’ au nord de Bechar. Le drame a causé le décès en premier lieu d’un enfant de 11 ans, mort carbonisé dans ce grave incendie, selon la cellule de communication de la direction locale de la protection civile. Une enquête judiciaire, sous supervision de la justice, est actuellement menée par les éléments spécialisés du service de police judiciaire de la sureté de wilaya de Bechar pour faire la lumière sur la présence des six (6) victimes dans le même conteneur au moment du déclenchement de l’incendie et aussi connaitre les responsabilités pénales et civiles tant du chauffeur du camion et de son ou ses propriétaires, a-t-on fait savoir à la cellule de communication et d’orientation de la sureté de wilaya. Un véritable élan de solidarité des habitants de Bechar avec les familles des victimes (11 à 28 ans) de ce grave accident est visible sur les réseaux sociaux, a-t-on constaté. Des citoyens ont aussi revendiqué la réalisation d’une unité de prise en charge des grands brulés à Bechar, pour mettre un terme à l’évacuation des victimes de grandes brulures à Oran, sur une distance de 700 km. La contribution et l’apport des citoyens du quartier ‘’Zaouia’’, qui ont pris part à l’opération de secours des victimes, a permis d’éviter le pire, d’autant plus que le camion de gros tonnage livrait au moment de cet accident sa marchandise dans une rue bondée de passants et marquée par une activité commerciale intense.

