Par Nadir Kadi

A moins d’une semaine de l’ouverture à Alger du 31e Sommet de la Ligue arabe, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, par la voix de son sous-directeur de la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE) Abdelaziz Boucha, a fait savoir, hier, que la moyenne des échanges commerciaux entre l’Algérie et les pays arabes avait atteint les 4,7 milliards de dollars par an. Un chiffre appelé à augmenter selon le responsable grâce à l’amélioration de la «compétitivité du produit algérien, le renforcement du tissu industriel et la consécration de la culture de la production destinée à l’exportation auprès des opérateurs économiques algériens».

Abdelaziz Boucha explique dans une déclaration à l’APS que la moyenne se base sur les volumes annuels des échanges commerciaux entre l’Algérie et les pays de la Grande zone arabe de libre échange (GZALE). Il apparaît, en effet, que le montant des échanges commerciaux, depuis l’adhésion de l’Algérie en 2009, a oscillé entre une «valeur maximale» de 3 milliards de dollars en 2009 et un record de 6,7 milliards de dollars en 2013.

Quant à la balance commerciale de l’Algérie avec les 18 autres pays de la région économique et commerciale, elle reste encore instable, tour à tour «excédentaire» et «déficitaire» selon le responsable. Et dans le détail, il est précisé que la valeur moyenne de ces exportations, entre 2009 et 2021 «a dépassé 3,3 milliards de dollars/an, soit 6% de la valeur globale des exportations commerciales algériennes vers le monde au cours de la même période». Et dans le même temps les importations de l’Algérie depuis les pays de la GZALE «ont atteint en moyenne 2,4 milliards de dollars/an».

La GZALE, créée pour rappel dès 2005 comme une émanation de la Ligue arabe, l’ambition des 19 pays signataires est notamment la réduction progressive des tarifs douaniers, puis l’élimination des barrières non tarifaires. A ce titre, Abdelaziz Boucha explique notamment que l’Algérie a annulé, début 2022, l’application de la liste négative des produits exclus de la franchise de droits de douanes, une mesure en vigueur depuis 2010. Le gouvernement étant par ailleurs soucieux d’honorer ses engagements relatifs notamment à l’échange des produits sans droits de douanes. Quant à la nature des principaux produits échangés pour le moment entre les pays de l’espace économique, il a été précisé hier que ces marchandises et services couvrent les «domaines industriel, agricole, énergétique et culturel».

Les exportations de l’Algérie vers ces pays consistent principalement en des dérivés des hydrocarbures (huiles minérales, caoutchouc, etc.), des produits métallurgiques, des matériels et équipements électriques, des denrées alimentaires comme le sucre et les fruits et légumes. Quant aux importations de l’Algérie provenant de ces pays, elles sont composées des engrais, des matériels et engins mécaniques, des produits plastiques, des produits chimiques organiques, de l’acier, des livres et des ouvrages. <

