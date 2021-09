L’Algérie sera représentée par les judokas Wael Ezzine (-66 kg) et Mustapha Yasser Bouammar (-100 kg), au Grand Prix de Zagreb, prévu 24 au 26 septembre courant en Croatie, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne (FAJ).

Au total, 255 judokas (messieurs et dames), représentant 36 pays, prendront part à cette compétition, considérée comme la première sortie officielle pour les judokas algériens après les JO de Tokyo.

Ezzine et Bouammar seront encadrés par le nouveau sélectionneur national, Ahmed Moussa, qui avait succédé à son élève Ammar Benyekhlef, juste après les dernières olympiades. Les deux représentants algériens seront fixés sur leurs adversaires respectifs au premier tour de l’épreuve à partir de jeudi après-midi, à l’issue du tirage qui sera effectué à partir de 13h00 (heure algérienne).

Le Grand Prix de Zagreb est considéré également comme «la première étape dans la cadre GAPS de la préparation des Jeux de olympiques de 2024 à Paris» a encore précisé la Fédération. n

