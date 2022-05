Le jury du 6e Grand prix Assia-Djebar du roman a dévoilé une première liste de 29 romans retenus pour la compétition de cette prestigieuse distinction, indique l’Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (Anep), organisateur du prix.

Ce sont 12 romans en langue arabe, 5 en langue tamazight et 12 en langue française qui ont été retenus par le jury sur la base de 158 titres proposés par 51 éditeurs, précise les organisateurs.

Le jury présidé par l’académicien Abdelhamid Bourayou a retenu, pour la catégorie du roman en langue arabe, des œuvres comme “La moisson des sables” de Mohamed Sari, “Café riche” de Mohamed Ftilina, “Rosa” de Hind Djouder, ou encore “Les amoureux timides” de Smail Yabrir. Pour la langue tamazight, la liste comporte cinq titres dont “Icenga n talsa” de Rachida Bensidhoum Ould Hocine, “Tizir” de Zohra Aoudia, ou encore “Tayri n umettan” de Achour Fettouche.

Le jury a également annoncé la sélection de douze titres en langue française dont “Ecorces” de hadjar Bali, “Il ne fallait pas s’en prendre à nous” de Nassira Belloula, “Kella” de Ahmed Mimoun, “La scène et l’histoire” de Djawed Rostom Touati ou encore “Sur le chemin des sables en feu” de Brahim Sadok.

Le jury de ce Prix escompte également la critique et universitaire Amina Belaâla, la poétesse et traductrice Lamis Saidi, la poétesse et romancière Chabha Bengana, l’écrivain et journaliste Hamid Abdelkader, le romancier Abdelwahab Aissaoui, et le chercheur et universitaire Abdelkrim Ouzeghla.

Les trois lauréats du meilleur roman dans les langues Arabe, Tamazight et Français seront annoncés lors d’une cérémonie prévue le 30 juin prochain, marquant la naissance de la romancière et académicienne Assia Djebar.