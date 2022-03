Le Directeur Général de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), Lyes Mihoubi, a annoncé lundi la distribution de 100.000 mètres cubes d’eau supplémentaires par jour dans la capitale durant le mois de ramadan. Dans une émission de la chaîne 1 de la radio nationale, ce responsable a indiqué que les quantités d’eau distribuées durant le mois jeûne passeront de 750.000 mètres cubes/jour à 850.000 mètres cubes/jour, ce qui permettra, a-t-il dit, de répondre aux besoins et d’assurer l’alimentation continue et égale de toutes les communes de la capitale.

Concernant la couverture de la prochaine saison estivale, M. Mihoubi a fait savoir que la société entendait renforcer les capacités de production pour atteindre 950.000 mètres cubes/j, après la mise en service des stations de dessalement d’eau de mer, notamment celle de Bateau cassé et d’El-Marsa.

Au cours des six premiers mois de 2021, la SEAAL avait enregistré une production de

1,2 million de mètres cubes dans la capitale, 60% provenant des eaux de surface (barrages), 20% des eaux souterraines (puits) et 20% des stations de dessalement. En cas de sécheresse, la société a mis en place une stratégie prévoyant un programme de distribution de 750.000 mètres cubes/jour, la mise en place d’un programme d’urgence pour la réalisation de 217 puits artésiens et le renforcement des capacités de production dans le cadre des stations de dessalement d’eau de mer.

