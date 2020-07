Par Salim Benour

Quelque 4 700 détenus ont retrouvé leur liberté après avoir bénéficié des mesures de grâce décrétées par le président de la République, samedi 4 juillet, à l’occasion de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse. Parmi les bénéficiaires, des personnes détenues et non détenues, définitivement condamnées et pour lesquelles il ne restait que six mois à purger. D’autres, qui ne devaient quitter les centres pénitentiaires que dans douze mois, se sont vus libérées en raison de leur âge, dépassant les 65 ans. D’après le communiqué de la présidence de la République, on apprend que «sont exclus de ces mesures, les individus détenus concernés par l’application des dispositions de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, les individus condamnés dans des affaires de crimes terroristes, trahison, espionnage, massacre, trafic de drogues, fuite, parricide, empoisonnement, crimes de dilapidation volontaire et de détournement de deniers publics, corruption, octroi de privilège dans les marchés, abus de fonction, trafic d’influence, blanchiment d’argent, falsification de la monnaie et contrebande». Selon la même source, il s’agit aussi des crimes de «trafic ou de tentative de trafic de drogue et des crimes d’attentat à la pudeur sur mineurs avec viol, ainsi que les infractions à la législation et à la réglementation de changes et des mouvements des capitaux». «Les mesures de grâce présidentielle ne sont pas applicables sur les personnes condamnées par des juridictions militaires, les individus condamnés à des peines de travail d’intérêt général, les individus détenus pour violation des engagements relatifs à l’application de cette peine et des personnes bénéficiaires du placement sous surveillance électronique». n

