En réussissant le pari d’obtenir le sésame du baccalauréat passé dans des établissements pénitentiaires, 7 détenus arrêtés pour des actes d’attroupement s’ouvrent la possibilité de bénéficier de la grâce présidentielle décidée par le chef de l’Etat à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’Indépendance du pays.

Le deuxième communiqué de la présidence expliquant les catégories annonçait en effet des mesures de grâce présidentielle pour les personnes qui réussiront les épreuves des examens de la fin d’année scolaire.

Il s’agit des «détenus admis au Brevet d’enseignement moyen (BEM) dont 68 détenus ayant bénéficié d’une remise totale de leur peine et 31 autres d’une remise partielle. Dans le secteur de la Formation professionnelle, 2.069 détenus ayant bénéficié d’une remise totale de leur peine et 780 autres d’une remise partielle.

Le communiqué a indiqué, en ce qui concerne les candidats aux épreuves du baccalauréat, que «les détenus bacheliers seront libérés après l’annonce des résultats» qui a eu lieu avant-hier et qui font état de l’admission de 7 candidats parmi les 6.100 détenus qui ont passé les épreuves du baccalauréat (Session juin 2022) au niveau de 47 établissements pénitentiaires à l’échelle nationale, dont 5.953 hommes et 147 femmes répartis sur 06 filières.

Selon le décompte du Comité national pour la libération des détenus (CNLD), les heureux lauréats au baccalauréat sont : Moufida Kharchi, Abdeslam Kezzoula, Kacem Saïd, Sofiane Mohdeb, Hamou Boumedine, Mohand Gasmi et Ramy Amroune. Mais depuis l’annonce de l’admission de ces détenus aux épreuves du baccalauréat, aucune nouvelle n’a filtré quant à la suite qui sera donnée à cette catégorie concernée par les mesures de la grâce présidentielle.

L’avocate Alili Yamina a fait part, hier sur sa page facebook, de sa «frustration» de ne pas voir ces détenus lauréats au baccalauréat bénéficier des mesures de la grâce présidentielle.

«Le rêve de libération des détenus admis au baccalauréat s’évapore…», a-t-elle écrit dans ce qui traduit vraisemblablement son impatience de voir les 7 admis au baccalauréat sortir de prison.

Le 14 juillet, la Présidence de la République a rendu public un communiqué détaillant les catégories concernées par les mesures de grâce et d’apaisement décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion du 60e anniversaire de la fête de l’indépendance.

«Suite au décret présidentiel signé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en date du 04 juillet 2022, à l’occasion du 60e anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, portant mesures de grâce et d’apaisement (…) détaillant les catégories concernées par ces mesures».

Le communiqué a précisé également, en ce qui concerne la catégorie dite des «mesures d’apaisement», que 44 cas sont concernés avec «l’élargissement de 13 individus poursuivis pénalement et placés en détention pour avoir commis des actes d’attroupement et des faits connexes, et qui ne sont pas condamnés définitivement et de 11 autres dossiers sont en cours d’examen».

