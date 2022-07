Après avoir annoncé, le 4 juillet, veille de la célébration du 60e anniversaire de l’Indépendance, «mesures de grâce ordinaires et exceptionnelles», la présidence de la République a communiqué, jeudi dernier, le nombre de détenus concernés.

Dans la catégorie dite des «mesures d’apaisement», la présidence a précisé que 44 cas sont concernés avec «l’élargissement de 13 individus poursuivis pénalement et placés en détention pour avoir commis des actes d’attroupement et des faits connexes et qui ne sont pas condamnés définitivement et de 11 autres, dont les dossiers sont en cours d’examen». La présidence a ajouté que «7 détenus ont bénéficié d’une remise totale de leur peine et 3 autres d’une remise partielle, leur peine ayant été commuée de 18 mois», ajoutant que «l’examen des demandes de liberté conditionnelle se poursuit pour 10 autres accusés, dont 3 ayant bénéficié d’une remise partielle de leur peine».

Le nombre de bénéficiaires de ces «mesures d’apaisement» ne semble pas avoir satisfait les avocats des détenus qui attendaient de voir s’accélérer le rythme de remise en liberté sur la base des mesures de grâce présidentielle, qui «devraient toucher l’ensemble des détenus au nombre de 266 au moins, selon Amnesty International Algérie. «Ni grâce présidentielle ni apaisement, la répression se poursuit», a déploré dans l’après-midi de jeudi dernier le vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH), Saïd Salhi, en apprenant sur les réseaux sociaux, de nouvelles arrestations. Les défenseurs regrettent, dans ce sens, des «libérations au compte-goutte» alors que le pays même a besoin de la mise à exécution de mesures d’apaisement, d’autant plus que le président de la République «a recommandé des mesures d’apaisement au profit des jeunes poursuivis pénalement et placés en détention pour avoir commis des actes d’attroupement et des faits connexes», rappelle-t-on. Pour sa part, l’ancien député du PT, Ramdane Tazibt, «aucune raison ne peut justifier l’injustice qui frappe les détenus d’opinion et qui prolonge leurs souffrances et celles de leurs familles».

Le sujet, faut-il le souligner, occupe la scène politique depuis plusieurs mois notamment dans le sillage de la commémoration des 60 années d’indépendance et les formations politiques, notamment ceux de l’opposition démocratique, avaient un traitement différent du dossier. Le premier secrétaire du FFS, Youcef Aouchiche, a annoncé, dans une conférence, le 4 juin, au siège national du parti, au lendemain de sa rencontre avec le chef de l’Etat, que ce dernier «a pris des engagements pour libérer les détenus d’opinion».

Par ailleurs et sur un autre registre, le communiqué de la présidence de la République a affirmé qu’une «loi spécifique a été élaborée, en prolongement des lois sur la Rahma et la concorde civile, au profit de 298 détenus condamnés définitivement». La loi en question «sera soumise la semaine prochaine» à la réunion du Gouvernement, puis en Conseil des ministres pour examen et approbation. Cette loi sera présentée au Parlement dans sa prochaine session», a expliqué la présidence.

Dans sa réaction aux précisions apportées par la présidence après le communiqué du 4 juillet, Me Farouk Ksentini a considéré que cette «loi spécifique constitue le prolongement de l’esprit de la réconciliation nationale». Pour sa part, Lakhdar Benkhelaf, leader du parti islamiste, Front de la justice et du développement (FJD), la perspective d’une loi spécifique dans le prolongement de celle sur la Rahma et la concorde civile «est une réponse favorable» de la part du chef de l’Etat aux revendications du FJD.

