Moins de portefeuilles, regroupement de ministères et disparition de ministères délégués donnent plus de cohérence à l’action gouvernementale et crée de nouvelles synergies entre différentes branches de l’économie. Reste à savoir si ces changements introduisent plus d’efficacité dans le traitement dans le traitement de dossiers si lourds, comme la crise de l’eau et du BTPH, la pénurie de médicaments, la sécurité routière, la réforme hospitalière.

Par Khaled Remouche

Le remaniement ministériel n’a pas introduit de grands changements dans la composition du gouvernement. Six au total qui n’ont pas touché les ministères de souveraineté, à l’exception de celui de l’Intérieur. Brahim Merad, le Médiateur de la République se voit octroyer ce portefeuille si sensible.

En somme, la majorité des ministres – une vingtaine – sont maintenus à leurs postes. A cet égard, la particularité, l’une des plus essentielles de ce remaniement, est l’entrée de technocrates au gouvernement accentuant la coloration non-politique de l’Exécutif.

La première personnalité technique à signaler est la désignation de Lakdar Rekhroukh, PDG de Cosider, leader du marché national du BTPH, l’une des plus grandes entreprises du secteur en Afrique, à la tête du département travaux publics, hydraulique et infrastructures de base, soit le fruit du regroupement de deux ministères, l’hydraulique et les travaux publics.

Cette fusion renforce le pouvoir du ministre. Ses atouts pour réussir cette mission sont sa longue expérience en tant que PDG de Cosider dans le management de grands projets, barrages, grands transferts d’eau, unités de traitement d’eau, tronçons de routes et autoroutes, lignes de voies ferrées, lignes du métro d’Alger, gazoducs et oléoducs pour Sonatrach.

A son actif, l’acquisition d’un tunnelier auprès de la Chine pour accélérer les travaux des lignes du métro d’Alger, El Harrach-Aéroport d’Alger et Aïn Naadja-Baraki. Sa mission ne sera pas facile car il aura en charge des dossiers très lourds, à savoir le règlement de la crise de l’eau, celle du BTPH et le renforcement des infrastructures de base du pays, notamment la relance du projet du nouveau port de Ténès. Pour le premier, l’attente de la population est très forte car il s’agit d’accélérer le rythme des travaux concernent les projets hydrauliques et les usines de dessalement d’eau de mer, qui doivent atténuer la crise de l’eau dans différentes régions du pays, notamment des grandes villes où les robinets sont à sec presque toute la journée ou toute la journée, voire des journées dans certains quartiers.

Un nouveau glissement dans le planning de ces travaux portera un sérieux coup à la crédibilité du gouvernement. Le nouveau ministre aura également la lourde tâche de booster le secteur du BTPH enlisé dans la crise en raison des effets de la pandémie Covid-19 eu égard son importance en tant que l’un des leviers principaux de la croissance économique du pays.

La seconde personnalité technique est l’ancien PDG du groupe Saidal, l’un des leaders du marché national du médicament, Ali Aoun, nommé ministre de l’Industrie pharmaceutique et non ministre délégué sous tutelle du ministère de la Santé. Soit les pleins pouvoirs pour booster la production locale de médicaments. Il était récemment PDG de la Pharmacie centrale des hôpitaux. Sa mission sera également de répondre à une attente forte de la population, mettre fin à la pénurie de médicament.

Dans sa déclaration lors de la passation, il a d’ailleurs évoqué ce lourd dossier. «La pénurie de médicaments n’est pas spécifique à l’Algérie. 150 médicaments sont en rupture. La solution durable selon lui est la production locale des médicaments en rupture.»

Kamel Beldjoud est en fait également une personnalité technique. Diplômé d’une grande école des statistiques et gestionnaire de plusieurs collectivités locales, il hérite du ministère des Transports après celui de l’Intérieur. Il aura également à traiter des dossiers sensibles. La sécurité routière avec cette augmentation importante des accidents, l’amélioration de la gouvernance d’Air Algérie et de l’ENTMV et l’ouverture du transport aérien et maritime aux compagnies privées.

Le Secrétaire général du ministère de la Santé, Abdelhak Saihi, devient ministre de la Santé avec cette lourde tâche de mener à bien la réforme hospitalière. Kamel Biradi, est lui, le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique.

Enfin, les principaux ministres économiques ont été maintenus, Brahim Djamel Kassali au ministère des Finances, Ahmed Zeghdar à l’Industrie, Kamel Rezig au Commerce, Mohamed Arkab au ministère de l’Energie et des Mines. n