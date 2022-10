D’Abidjan, Amirouche Yazid

La question de la Responsabilité citoyenne de l’entreprise (RSE) a pris une place de choix dans les débats de la 10e édition de la CGECI Academy, organisée et clôturée vendredi à Abidjan par l’organisation patronale ivoirienne et à laquelle a pris part la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) et qui a été marquée par la forte présence des chefs d’entreprise du continent africain et certains patrons venus d’Europe.

Un panel de spécialistes a été, en effet, organisé à cette occasion et auquel a pris part Mehdi Bendimerad, vice-président de la CAPC, président de la commission relations internationales au sein de la même organisation et par ailleurs président du Conseil d’administration de «Green Energy Cluster Algeria», qui est revenu notamment sur les voies possibles pour intégrer les enjeux de la RSE dans la gouvernance des entreprises en Afrique.

L’intervenant a plaidé pour l’enseignement de ce concept dans les écoles de management et de formation des ingénieurs, étape considérée nécessaire afin de permettre aux entreprises d’intégrer de nouvelles pratiques dans leur gestion. «En Afrique, nous avons plus une culture de mécénat pour des investissements sociaux communautaires ou lors de catastrophes naturelles à l’échelle de la localité», a-t-il dit, citant «la contribution des entreprises en Algérie pour la fabrication de masques et des appareils de respiration». Néanmoins, a ajouté M. Bendimerad, la RSE «est de plus en plus prise en compte par la plupart des groupes internationaux et des grandes entreprises», estimant que cette prise en compte «on la voit bien par exemple en Algérie pour les entreprises dont les employés se sont appropriés le projet social qui leur ont permis une meilleure maîtrise des coûts». Relevant qu’il s’agit d’un «entrepreneuriat responsable», le conférencier a souligné que l’absence de la RSE «conduit au contraire à des grèves importantes où les employés dénoncent les conditions de travail et paralysent l’activité». Par contre, «la mise en place d’une RSE permet d’améliorer l’attractivité des entreprises auprès des bailleurs de fonds», a-t-il expliqué, faisant remarquer que pour pouvoir bénéficier de prêt, il fallait honorer cette exigence. Rappelant, dans ce sens, que pour accéder à certains contrats, les entreprises devaient être en possession de la certification ISO 9001 SMQ.

Après avoir expliqué la nécessité d’intégrer les enjeux de la RSE dans les entreprises, M. Bendimerad a esquissé les pistes possibles pour y arriver. Cet objectif passe par la formation des cadres de la communauté locale», une formation qui «permettrait aux employés d’entrer déjà avec cet état d’esprit», a-t-il dit. Pour M. Bendimerad, il y a un «changement intrinsèque dans l’entreprise et dans la société», notamment à travers le concept nouveau de la «Contribution de l’entreprise à la transition écologique (CETE)».

«Avant la RSE, c’est l’impact sur la société en général des parties prenantes, les clients, les collaborateurs, les collectivités locales avec comme but l’améliorer en pensant à sa relation avec les parties prenantes. Avec la CETE, on change de point de référence…».

A cette problématique se sont greffées de nombreuses questions : comment transformer l’économie ? Qu’est-ce que l’entreprise peut faire pour contribuer à cette transition dans une économie nette ? selon M. Bendimerad. Ce dernier a considéré que «c’est une nouvelle norme d’engagement, c’est-à-dire que l’entreprise doit faire pour la transition écologique de nouveaux investissements, produire de nouveaux produits, faire de la R&D…» Autrement dit, l’entreprise doit avoir une «nouvelle approche contributive et proactive envers son environnement et envers la société», a recommandé M. Bendimerad.

Pour sa part, Valérie Noëlle Kodjo Diop, directrice Innovation et développement durable au sein de la Banque ouest-africaine de développement (Boad), a considéré que «la culture RSE ne se décrète pas, mais s’ancre plutôt». Tout un programme. n

Articles similaires